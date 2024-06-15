https://sarabic.ae/20240615/رئيس-المجلس-الأوروبي-المعايير-المزدوجة-تجاه-أوكرانيا-أو-الشرق-الأوسط-غير-مقبولة-1089899131.html

رئيس المجلس الأوروبي: المعايير المزدوجة تجاه أوكرانيا أو الشرق الأوسط غير مقبولة

رئيس المجلس الأوروبي: المعايير المزدوجة تجاه أوكرانيا أو الشرق الأوسط غير مقبولة

سبوتنيك عربي

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم السبت، إن المعايير المزدوجة غير مقبولة فيما يتعلق بالصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم. 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T22:27+0000

2024-06-15T22:27+0000

2024-06-15T22:27+0000

المجلس الأوروبي

شارل ميشيل

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال ميشيل في القمة التي استضافتها سويسرا، "لا يوجد مجال للمعايير المزدوجة. يجب تطبيق القانون الدولي دائما وفي كل مكان، دون أي غموض، في أوكرانيا والشرق الأوسط وفي كل مكان في العالم. هذه هي مسؤوليتنا العالمية".وفي الوقت نفسه، قال رئيس وزراء تيمور الشرقية، زانانا جوسماو، في القمة إن القانون الدولي في الوقت الحاضر يُطبق غالبًا بشكل انتقائي، عندما "تعارض بعض الدول الاحتلال في بلد ما، ولكن ليس في بلد آخر"، ودعا إلى التعامل مع جميع الصراعات على قدم المساواة. .وقال "في الوقت الحالي، لا تزال هناك حوالي 65 حربا مستمرة في جميع أنحاء العالم. وحتى لو بدت بعيدة عن بلداننا، فيجب ألا ننساها".تستضيف سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا في منتجع بيرجنستوك خارج لوسيرن في الفترة من 15 إلى 16 يونيو.وأكدت حوالي 90 دولة ومنظمة مشاركتها، وفقا للمضيفين السويسريين، ولم تتلق روسيا دعوة، لكن حتى لو تلقتها، فإنها لن تحضر المؤتمر، حسبما صرح فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في برن، لسبوتنيك في أبريل/نيسان الماضي.

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المجلس الأوروبي, شارل ميشيل, أخبار أوكرانيا, روسيا