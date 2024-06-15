https://sarabic.ae/20240615/زعيم-حزب-فرنسي-يكشف-رد-الناتو-على-اقتراح-روسيا-بشأن-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1089894055.html
زعيم حزب فرنسي يكشف رد الناتو على اقتراح روسيا بشأن خطة السلام في أوكرانيا
زعيم حزب فرنسي يكشف رد الناتو على اقتراح روسيا بشأن خطة السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن الاقتراح الروسي للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا قوبل باستفزاز من حلف شمال الأطلسي الذي لا يريد... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T14:48+0000
2024-06-15T14:48+0000
2024-06-15T14:48+0000
روسيا
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وقال فيليبو لوكالة "سبوتنيك": "ظهرت معلومات في الصحافة من مسؤول كبير في الناتو مفادها أن الحلف مستعد لحشد أكثر من 300 ألف جندي ضد روسيا، وهذا رد فعل استفزازي".ووفقا له، رد الناتو على الاقتراح الروسي بالاستفزاز.وأشار إلى أن هذا الوضع يذكرنا بما حدث في مارس/ آذار 2022، ومبادرة السلام الأولى في منتدى إسطنبول للسلام.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html
https://sarabic.ae/20240614/تصويت-ما-رأيك-في-مبادرة-بوتين-للسلام-بشأن-أوكرانيا؟-1089869181.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زعيم حزب فرنسي يكشف رد الناتو على اقتراح روسيا بشأن خطة السلام في أوكرانيا
أفاد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن الاقتراح الروسي للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا قوبل باستفزاز من حلف شمال الأطلسي الذي لا يريد الانسحاب من الصراع ويدفع أوروبا نحو حرب عالمية.
وقال فيليبو لوكالة "سبوتنيك": "ظهرت معلومات في الصحافة من مسؤول كبير في الناتو مفادها أن الحلف مستعد لحشد أكثر من 300 ألف جندي ضد روسيا، وهذا رد فعل استفزازي".
وتابع: "الناتو لا يريد التراجع، إنه يختار التصعيد، وحرب عالمية محتملة، هذا أمر غير مسؤول وخطير للغاية".
ووفقا له، رد الناتو على الاقتراح الروسي بالاستفزاز.
وأشار إلى أن هذا الوضع يذكرنا بما حدث في مارس/ آذار 2022، ومبادرة السلام الأولى في منتدى إسطنبول للسلام.
وقال: "ثم كدنا أن نتوصل إلى السلام، لكن الناتو، بإرسال بوريس جونسون، أفسد الاتفاق ومنع زيلينسكي من التوقيع على اتفاق السلام".
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا
، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.