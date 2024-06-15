سفارة موسكو بلندن: أمريكا هي المستفيد النهائي من العقوبات البريطانية الأخيرة على روسيا

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
09:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:47 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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ع الموجة مع ايلي
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https://sarabic.ae/20240615/سفارة-موسكو-بلندن-أمريكا-هي-المستفيد-النهائي-من-العقوبات-البريطانية-الأخيرة-على-روسيا-1089880179.html
سفارة موسكو بلندن: أمريكا هي المستفيد النهائي من العقوبات البريطانية الأخيرة على روسيا
سفارة موسكو بلندن: أمريكا هي المستفيد النهائي من العقوبات البريطانية الأخيرة على روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة هي المستفيد النهائي من وراء العقوبات الأخيرة التي فرضتها بريطانيا على روسيا. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T04:22+0000
2024-06-15T04:22+0000
روسيا
لندن
سفارة روسيا في لندن
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موسكو- سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "المستفيد النهائي من هذه السياسة (فرض العقوبات) حتى لو أتيحت لها الفرصة لتحقيق النتائج، لن تكون بريطانيا العظمى، بل الولايات المتحدة، ببنيتها التحتية المالية الأكثر تطوراً وإمكانات تصدير الغاز الطبيعي المسال".وأضافت، "البريطانيون أنفسهم، الذين يخدمون بجد كبار شركائهم في الخارج، منذ فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتلقوا أي شيء مهم منهم في المقابل، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة".
https://sarabic.ae/20240614/أنطونوف-السفارة-الروسية-أثارت-مرارا-وتكرارا-قضية-اضطهاد-الروس-في-الولايات-المتحدة-1089877976.html
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روسيا, لندن, سفارة روسيا في لندن
روسيا, لندن, سفارة روسيا في لندن

سفارة موسكو بلندن: أمريكا هي المستفيد النهائي من العقوبات البريطانية الأخيرة على روسيا

04:22 GMT 15.06.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة هي المستفيد النهائي من وراء العقوبات الأخيرة التي فرضتها بريطانيا على روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "المستفيد النهائي من هذه السياسة (فرض العقوبات) حتى لو أتيحت لها الفرصة لتحقيق النتائج، لن تكون بريطانيا العظمى، بل الولايات المتحدة، ببنيتها التحتية المالية الأكثر تطوراً وإمكانات تصدير الغاز الطبيعي المسال".
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
أنطونوف: السفارة الروسية أثارت مرارا وتكرارا قضية اضطهاد الروس في الولايات المتحدة
أمس, 23:29 GMT
وأضافت، "البريطانيون أنفسهم، الذين يخدمون بجد كبار شركائهم في الخارج، منذ فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتلقوا أي شيء مهم منهم في المقابل، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة".
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