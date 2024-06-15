https://sarabic.ae/20240615/سفارة-موسكو-بلندن-أمريكا-هي-المستفيد-النهائي-من-العقوبات-البريطانية-الأخيرة-على-روسيا-1089880179.html
سفارة موسكو بلندن: أمريكا هي المستفيد النهائي من العقوبات البريطانية الأخيرة على روسيا
سفارة موسكو بلندن: أمريكا هي المستفيد النهائي من العقوبات البريطانية الأخيرة على روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة هي المستفيد النهائي من وراء العقوبات الأخيرة التي فرضتها بريطانيا على روسيا. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T04:22+0000
2024-06-15T04:22+0000
2024-06-15T04:22+0000
روسيا
لندن
سفارة روسيا في لندن
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موسكو- سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "المستفيد النهائي من هذه السياسة (فرض العقوبات) حتى لو أتيحت لها الفرصة لتحقيق النتائج، لن تكون بريطانيا العظمى، بل الولايات المتحدة، ببنيتها التحتية المالية الأكثر تطوراً وإمكانات تصدير الغاز الطبيعي المسال".وأضافت، "البريطانيون أنفسهم، الذين يخدمون بجد كبار شركائهم في الخارج، منذ فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتلقوا أي شيء مهم منهم في المقابل، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة".
https://sarabic.ae/20240614/أنطونوف-السفارة-الروسية-أثارت-مرارا-وتكرارا-قضية-اضطهاد-الروس-في-الولايات-المتحدة-1089877976.html
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روسيا, لندن, سفارة روسيا في لندن
روسيا, لندن, سفارة روسيا في لندن
سفارة موسكو بلندن: أمريكا هي المستفيد النهائي من العقوبات البريطانية الأخيرة على روسيا
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة هي المستفيد النهائي من وراء العقوبات الأخيرة التي فرضتها بريطانيا على روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "المستفيد النهائي من هذه السياسة (فرض العقوبات) حتى لو أتيحت لها الفرصة لتحقيق النتائج، لن تكون بريطانيا العظم
ى، بل الولايات المتحدة، ببنيتها التحتية المالية الأكثر تطوراً وإمكانات تصدير الغاز الطبيعي المسال".
وأضافت، "البريطانيون أنفسهم، الذين يخدمون بجد كبار شركائهم في الخارج، منذ فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتلقوا أي شيء مهم منهم في المقابل، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة".