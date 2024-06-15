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نجل نتنياهو يشن هجوما على قادة أجهزة الأمن في إسرائيل
نجل نتنياهو يشن هجوما على قادة أجهزة الأمن في إسرائيل
سبوتنيك عربي
نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منشورا يصف فيه ثلاثة من كبار قادة الأمن في البلاد بأنهم "إخفاقات قاتلة". 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T13:38+0000
2024-06-15T13:38+0000
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ويظهر في المنشور مقطع فيديو يظهر صورا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك، رونين بار، ورئيس المخابرات العسكرية، هارون حاليف.بعد ذلك، تم الانتقال إلى مقطع آخر يظهر رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الذي استقال مؤخرا من حكومة الحرب، وعبارة "ملك الفكرة".رئيس حزب إسرائيلي: لا توجد أهداف واقعية لحرب غزة ولا خطة لإنهاء الحرب أمام "حزب الله"ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الفكرة" هي عبارة تستخدم في إشارة إلى المسؤولين المتهمين بالتقصيرالذي تسبب في هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.ويتهم العديد من المعارضين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "أبو الفكرة".بن غفير يطالب نتنياهو بضمه لمجلس الحرب: "شركاؤكم في الحكومة ليسوا هواء"
https://sarabic.ae/20240613/بن-غفير-يطالب-نتنياهو-بضمه-لمجلس-الحرب-شركاؤكم-في-الحكومة-ليسوا-هواء--1089838953.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم

نجل نتنياهو يشن هجوما على قادة أجهزة الأمن في إسرائيل

13:38 GMT 15.06.2024
© AP Photo / Aleksey Nikolskyiرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Aleksey Nikolskyi
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نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منشورا يصف فيه ثلاثة من كبار قادة الأمن في البلاد بأنهم "إخفاقات قاتلة".
ويظهر في المنشور مقطع فيديو يظهر صورا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك، رونين بار، ورئيس المخابرات العسكرية، هارون حاليف.

وكان الفيديو مصحوبا بعبارة: "3 إخفاقات قاتلة هي تعيينات من شخص واحد".

بعد ذلك، تم الانتقال إلى مقطع آخر يظهر رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الذي استقال مؤخرا من حكومة الحرب، وعبارة "ملك الفكرة".
رئيس حزب إسرائيلي: لا توجد أهداف واقعية لحرب غزة ولا خطة لإنهاء الحرب أمام "حزب الله"

تم تعيين الأفراد الثلاثة المذكورين خلال حكم نفتالي بينيت و يائير لابيد، بينما شغل غانتس منصب وزير الدفاع في تلك الفترة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
بن غفير يطالب نتنياهو بضمه لمجلس الحرب: "شركاؤكم في الحكومة ليسوا هواء"
13 يونيو, 19:48 GMT
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الفكرة" هي عبارة تستخدم في إشارة إلى المسؤولين المتهمين بالتقصيرالذي تسبب في هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويتهم العديد من المعارضين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "أبو الفكرة".
بن غفير يطالب نتنياهو بضمه لمجلس الحرب: "شركاؤكم في الحكومة ليسوا هواء"
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