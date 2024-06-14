https://sarabic.ae/20240614/رئيس-حزب-إسرائيلي-لا-توجد-أهداف-واقعية-لحرب-غزة-ولا-خطة-لإنهاء-الحرب-أمام-حزب-الله-1089844658.html

رئيس حزب إسرائيلي: لا توجد أهداف واقعية لحرب غزة ولا خطة لإنهاء الحرب أمام "حزب الله"

رئيس حزب إسرائيلي: لا توجد أهداف واقعية لحرب غزة ولا خطة لإنهاء الحرب أمام "حزب الله"

سبوتنيك عربي

صرح يائير جولان، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد أهداف واقعية للحرب على قطاع غزة. 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T07:39+0000

2024-06-14T07:39+0000

2024-06-14T07:39+0000

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ونشر جولان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه "لا يمكن تحرير المحتجزين والقضاء على حركة حماس في الوقت نفسه".وأوضح جولان الذي انتخب رئيسا لحزب العمل، مؤخرا، أن إسرائيل لا تملك أي خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة كما أنه ليس لديها خطة لإنهاء الحرب في الشمال أمام حزب الله اللبناني.فيما أضاف جولان في تغريدته المطولة أنه "كان من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإنهاء الحرب قبل 4 أشهر، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع ذلك"، داعيا إلى تغيير الحكومة.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل