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‏رئيس المجلس الإقليمي للجولان: يجب ألا نحول الهضبة إلى منطقة قتال ونقل الحرب إلى الأراضي اللبنانية
‏رئيس المجلس الإقليمي للجولان: يجب ألا نحول الهضبة إلى منطقة قتال ونقل الحرب إلى الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
طالب أوري كيلنر، ‏رئيس المجلس الإقليمي للجولان، بعدم تحويل هضبة الجولان السورية المحتلة إلى منطقة قتال، ونقل الحرب إلى الأراضي اللبنانية. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T05:49+0000
2024-06-14T05:49+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن أوري كيلنر، وهو جنرال في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، دعوته إلى عدم تحويل الجولان إلى حزام أمني، أو منطقة قتال، ولكن ضرورة تحويل مسار القتال والحرب إلى داخل الأراضي اللبنانية.ولم يكتف كيلنر بذلك، بل أشار إلى أنه من المستحيل أن تجعل بلاده أو تحول ما يجري الآن في الشمال الإسرائيلي إلى أمر روتيني.وفي السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، أن مدنيًا قُتل وأصيب 7 آخرون على الأقل في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان.وقالت الوكالة "إن طائرات العدو شنت غارة استهدفت منزلاً في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي جناتا وديرقاون النهر في قضاء صور، مما أسفر عن سيدة وإصابة سبعة مدنيين آخرين".وأشار مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المنطقة المستهدفة تعتبر الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240612/وسط-تفعيل-صافرات-الإنذار-الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفين-مشبوهين-اخترقا-الحدود-من-لبنان-1089796119.html
https://sarabic.ae/20240613/باقري-إذا-كان-لإسرائيل-عقل-فلن-تلقي-بنفسها-من-حفرة-غزة-إلى-بئر-لبنان-1089834251.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الجولان
العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الجولان

‏رئيس المجلس الإقليمي للجولان: يجب ألا نحول الهضبة إلى منطقة قتال ونقل الحرب إلى الأراضي اللبنانية

05:49 GMT 14.06.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
طالب أوري كيلنر، ‏رئيس المجلس الإقليمي للجولان، بعدم تحويل هضبة الجولان السورية المحتلة إلى منطقة قتال، ونقل الحرب إلى الأراضي اللبنانية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن أوري كيلنر، وهو جنرال في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، دعوته إلى عدم تحويل الجولان إلى حزام أمني، أو منطقة قتال، ولكن ضرورة تحويل مسار القتال والحرب إلى داخل الأراضي اللبنانية.
ولم يكتف كيلنر بذلك، بل أشار إلى أنه من المستحيل أن تجعل بلاده أو تحول ما يجري الآن في الشمال الإسرائيلي إلى أمر روتيني.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدفين مشبوهين اخترقا الحدود من لبنان
12 يونيو, 19:13 GMT
وفي السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، أن مدنيًا قُتل وأصيب 7 آخرون على الأقل في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان.
وقالت الوكالة "إن طائرات العدو شنت غارة استهدفت منزلاً في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي جناتا وديرقاون النهر في قضاء صور، مما أسفر عن سيدة وإصابة سبعة مدنيين آخرين".
وأشار مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المنطقة المستهدفة تعتبر الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
باقري: إذا كان لإسرائيل عقل فلن تلقي بنفسها من حفرة غزة إلى بئر لبنان
أمس, 16:33 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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