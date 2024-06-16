https://sarabic.ae/20240616/أصغر-قرى-إيطاليا-تحتضن-أغرب-انتخابات-في-العالم-1089908715.html
أصغر قرى إيطاليا تحتضن أغرب انتخابات في العالم
أصغر قرى إيطاليا تحتضن أغرب انتخابات في العالم
سبوتنيك عربي
تخوض قرية إنغريا القريبة من تورينو شمالي إيطاليا، ويسكنها فقط 46 نسمة، أغرب انتخابات في العالم. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T14:04+0000
2024-06-16T14:04+0000
2024-06-16T14:11+0000
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يخوض الانتخابات في المجمل 30 شخصا، أي أكثر من ثلثي السكان، ومع ذلك يواجه إيغور دي سانتيس رئيس بلدية إنغريا تحديا صعبا في الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، في سعيه إلى ولاية رابعة لمنصبه.وقال دي سانتيس: "طلبت من والدتي الانضمام إليّ، لكن بعد أن رأت أن قائمة بوليتو أغلبها من النساء، قررت الانضمام لها. إنهم جميعا متطوعون عملوا بجد من أجل القرية".تقع إنغريا في وادي سفان، المحاطة بها الجبال، وتواجه مشكلات مثل هجرة السكان بسبب ضعف الخدمات ومشكلات متعلقة بالثلوج في الشتاء.ومنذ عام 2022، عندما تم تصنيفها ضمن أجمل القرى في إيطاليا، كان على إنغريا أيضا أن تتعامل مع زيادة أعداد السياح لدرجة لا تتحملها إمكاناتها المحدودة.
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إيطاليا, العالم
أصغر قرى إيطاليا تحتضن أغرب انتخابات في العالم
14:04 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 14:11 GMT 16.06.2024)
تخوض قرية إنغريا القريبة من تورينو شمالي إيطاليا، ويسكنها فقط 46 نسمة، أغرب انتخابات في العالم.
يخوض الانتخابات في المجمل 30 شخصا، أي أكثر من ثلثي السكان، ومع ذلك يواجه إيغور دي سانتيس رئيس بلدية إنغريا تحديا صعبا في الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، في سعيه إلى ولاية رابعة لمنصبه.
وحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، يغلب على انتخابات البلدة طابع عائلي، إذ أن والدة دي سانتيس انضمت إلى منافسه ريناتو بوليت، علما أن جده كان عمدة القرية لمدة 30 عاما.
وقال دي سانتيس: "طلبت من والدتي الانضمام إليّ، لكن بعد أن رأت أن قائمة بوليتو أغلبها من النساء، قررت الانضمام لها. إنهم جميعا متطوعون عملوا بجد من أجل القرية".
تقع إنغريا في وادي سفان، المحاطة بها الجبال، وتواجه مشكلات مثل هجرة السكان بسبب ضعف الخدمات ومشكلات متعلقة بالثلوج في الشتاء.
ومنذ عام 2022، عندما تم تصنيفها ضمن أجمل القرى في إيطاليا، كان على إنغريا أيضا أن تتعامل مع زيادة أعداد السياح لدرجة لا تتحملها إمكاناتها المحدودة.