https://sarabic.ae/20240616/العراق-والأردن-يسحبان-توقيعيهما-من-البيان-الختامي-لـمؤتمر-أوكرانيا-1089917213.html

العراق والأردن يسحبان توقيعيهما من البيان الختامي لـ"مؤتمر أوكرانيا"

العراق والأردن يسحبان توقيعيهما من البيان الختامي لـ"مؤتمر أوكرانيا"

سبوتنيك عربي

خرج العراق والأردن من قائمة الدول الموقعة على البيان المشترك بعد مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا، ونتيجة لذلك انخفض عدد المؤيدين للوثيقة إلى 77 من أصل 91 مشاركا،... 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T20:10+0000

2024-06-16T20:10+0000

2024-06-16T20:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وبذلك ارتفع عدد الدول التي شاركت في المؤتمر ولم توقع على البيان من 12 إلى 14 دولة.وسابقاً، كان معروفاً أن الوثيقة لم توقع عليها البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكذلك أرمينيا والبحرين وإندونيسيا وليبيا والمكسيك وتايلاند.وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن البيان الختامي لمؤتمر سويسرا أكد ضرورة الحوار بين كافة الأطراف ضروري لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وذكرت وكالة فرنسية نقلا عن نص الوثيقة: "نؤمن بأن تحقيق السلام يتطلب المشاركة والحوار بين كافة الأطراف".وقام المنظمون بنشر قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي في بورغنشتوك.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، وغادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240616/الهند-توضح-سبب-رفضها-البيان-الختامي-لـمؤتمر-سويسرا-1089914358.html

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