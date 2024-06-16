https://sarabic.ae/20240616/المتحدث-العسكري-الإسرائيلي-حزب-الله-يصعد-هجماته-وهذا-يدفعنا-لحافة-التصعيد-1089918688.html
المتحدث العسكري الإسرائيلي: حزب الله يصعد هجماته وهذا يدفعنا لحافة التصعيد
المتحدث العسكري الإسرائيلي: حزب الله يصعد هجماته وهذا يدفعنا لحافة التصعيد
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري، بأن حزب الله يصعد هجماته ضد إسرائيل مما يقود إلى تصعيد أوسع، وإن إسرائيل ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T22:47+0000
2024-06-16T22:47+0000
2024-06-16T22:47+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال هغاري في بيان إن "حزب الله الإرهابي في لبنان يصعد وتيرة اعتداءاته ضد إسرائيل منذ أن قرر الانضمام إلى الحرب التي بدأتها حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. أطلق حزب الله أكثر من 5000 قذيفة صاروخية وأخرى مضادة للدروع ومسيرات مفخخة من لبنان نحو عائلات وبيوت ومجتمعات".وتابع: "عندما نقول بأننا لن نسمح ان تتكرر أحداث السابع من أكتوبر في أي من حدودنا نحن جادين في ذلك. بسبب رفض حزب الله الانصياع إلى القرار الأممي 1701، بسبب بنية حزب الله الإرهابية أسلحة ونيران موجهة نحو إسرائيل من المنطقة جنوب نهر الليطاني وبسبب فشل الدولة اللبنانية بفرض القرار 1701 على حزب الله".وأكد هغاري على أن "إسرائيل ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية سكانها حتى يعود الأمن على حدودنا مع لبنان بهذه الطريقة أو بأخرى، وسنضمن عودة الإسرائيليين بشكل آمن إلى بيوتهم في شمال إسرائيل. هذه الحقيقة ليست محل تفاوض".وبحسب هغاري "تواصل وكلاء إيران الإرهابية جر المنطقة إلى الدمار فستواصل إسرائيل محاربة تحالف الشر الإيراني في كافة الجبهات - غزة ولبنان وفي كافة الجبهات".وختم هغاري بالقول إنه "في الوقت الذي نعمل فيه على ضمان مستقبل أكثر أمنًا للشرق الأوسط لا يمكن ان يتكرر السابع من أكتوبر في أي من حدودنا. يجب على إسرائيل ان تحمي مواطني إسرائيل ونحن سنطبق هذا الواجب مهما كان الثمن".
https://sarabic.ae/20240616/سبعة-قتلى-وأكثر-من-عشرة-إصابات-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-مخيم-البريج-وسط-غزة-1089918574.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله
المتحدث العسكري الإسرائيلي: حزب الله يصعد هجماته وهذا يدفعنا لحافة التصعيد
صرح المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري، بأن حزب الله يصعد هجماته ضد إسرائيل مما يقود إلى تصعيد أوسع، وإن إسرائيل ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، وستضمن العودة الآمنة للإسرائيليين إلى منازلهم.
القدس - سبوتنيك. وقال هغاري في بيان إن "حزب الله الإرهابي في لبنان يصعد وتيرة اعتداءاته ضد إسرائيل منذ أن قرر الانضمام إلى الحرب التي بدأتها حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. أطلق حزب الله أكثر من 5000 قذيفة صاروخية وأخرى مضادة للدروع ومسيرات مفخخة من لبنان
نحو عائلات وبيوت ومجتمعات".
وأضاف هغاري أن "اعتداءات حزب الله المتصاعدة تدفعنا نحو حافة تصعيد واسع قد تترتب عليها نتائج مدمرة على لبنان والمنطقة بأسرها. حزب الله يخاطر بمستقبل لبنان ليستخدمه درعًا لحماس ودرعًا لإرهابيي حماس الذين قتلوا المسنين واغتصبوا النساء وحرقوا الأطفال واختطفوا يهود ومسلمين ومسيحين خلال مجزرتهم في السابع من أكتوبر".
وتابع: "عندما نقول بأننا لن نسمح ان تتكرر أحداث السابع من أكتوبر في أي من حدودنا نحن جادين في ذلك. بسبب رفض حزب الله الانصياع إلى القرار الأممي 1701، بسبب بنية حزب الله الإرهابية أسلحة ونيران موجهة نحو إسرائيل من المنطقة جنوب نهر الليطاني وبسبب فشل الدولة اللبنانية بفرض القرار 1701 على حزب الله".
وأكد هغاري على أن "إسرائيل ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية سكانها حتى يعود الأمن على حدودنا مع لبنان بهذه الطريقة أو بأخرى، وسنضمن عودة الإسرائيليين بشكل آمن إلى بيوتهم في شمال إسرائيل. هذه الحقيقة ليست محل تفاوض".
وبحسب هغاري "تواصل وكلاء إيران الإرهابية جر المنطقة إلى الدمار فستواصل إسرائيل محاربة تحالف الشر الإيراني في كافة الجبهات - غزة ولبنان وفي كافة الجبهات".
وختم هغاري بالقول إنه "في الوقت الذي نعمل فيه على ضمان مستقبل أكثر أمنًا للشرق الأوسط لا يمكن ان يتكرر السابع من أكتوبر في أي من حدودنا. يجب على إسرائيل ان تحمي مواطني إسرائيل ونحن سنطبق هذا الواجب مهما كان الثمن".