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مستوطنون إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين في برقا شرق رام الله
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين في برقا شرق رام الله
سبوتنيك عربي
أحرق مستوطنون إسرائيليون، يوم الأحد، أرضا زراعية في قرية برقا شرق رام الله، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الشارع الالتفافي فوق جسر القرية، وفقا... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T22:47+0000
2024-06-17T00:38+0000
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رام الله
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وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن مستوطنين إسرائيليين داهموا منطقة "بير المرج" الزراعية في القرية وأحرقوا أشجارا، ولا زالوا متواجدين، دون إحصاء الضرر.وأضافت المصادر، أن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وأرهبوهم، على الشارع الالتفافي المؤدي إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي.
https://sarabic.ae/20240616/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-ضد-مدمرة-أمريكية-وسفينتين-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1089916359.html
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أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, رام الله, مستوطنون إسرائيليون
أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, رام الله, مستوطنون إسرائيليون

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين في برقا شرق رام الله

22:47 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 00:38 GMT 17.06.2024)
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مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
أحرق مستوطنون إسرائيليون، يوم الأحد، أرضا زراعية في قرية برقا شرق رام الله، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الشارع الالتفافي فوق جسر القرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن مستوطنين إسرائيليين داهموا منطقة "بير المرج" الزراعية في القرية وأحرقوا أشجارا، ولا زالوا متواجدين، دون إحصاء الضرر.
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أمس, 19:07 GMT
وأضافت المصادر، أن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وأرهبوهم، على الشارع الالتفافي المؤدي إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي.
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