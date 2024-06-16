https://sarabic.ae/20240616/مستوطنون-إسرائيليون-يهاجمون-الفلسطينيين-في-برقا-شرق-رام-الله-1089918688.html
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين في برقا شرق رام الله
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين في برقا شرق رام الله
سبوتنيك عربي
أحرق مستوطنون إسرائيليون، يوم الأحد، أرضا زراعية في قرية برقا شرق رام الله، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الشارع الالتفافي فوق جسر القرية، وفقا... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T22:47+0000
2024-06-16T22:47+0000
2024-06-17T00:38+0000
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وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن مستوطنين إسرائيليين داهموا منطقة "بير المرج" الزراعية في القرية وأحرقوا أشجارا، ولا زالوا متواجدين، دون إحصاء الضرر.وأضافت المصادر، أن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وأرهبوهم، على الشارع الالتفافي المؤدي إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي.
https://sarabic.ae/20240616/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-ضد-مدمرة-أمريكية-وسفينتين-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1089916359.html
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أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, رام الله, مستوطنون إسرائيليون
أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, رام الله, مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين في برقا شرق رام الله
22:47 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 00:38 GMT 17.06.2024)
أحرق مستوطنون إسرائيليون، يوم الأحد، أرضا زراعية في قرية برقا شرق رام الله، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الشارع الالتفافي فوق جسر القرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن مستوطنين إسرائيليين
داهموا منطقة "بير المرج" الزراعية في القرية وأحرقوا أشجارا، ولا زالوا متواجدين، دون إحصاء الضرر.
وأضافت المصادر، أن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وأرهبوهم، على الشارع الالتفافي المؤدي إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي.