https://sarabic.ae/20240616/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-ضد-مدمرة-أمريكية-وسفينتين-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1089916359.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ القوة الصاروخية والقوات البحرية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T19:07+0000

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفا أن "العملية الثانية استهدفت سفينة (CAPTAIN PARIS) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأكد يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة (Happy Condor) في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن الاستهداف جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.وكان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، أكد مواصلة جماعة "أنصار الله" تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.وقال بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هجمات الحوثيين الأخيرة تذكر بخطورة الموقف"، مؤكدا أن "المهمة البحرية الأوربية تعمل من أجل تأمين المياه الدولية".وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة"، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240616/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعلن-انتهاج-الحزم-الاقتصادي-ضد-جماعة-أنصار-الله-1089900010.html

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