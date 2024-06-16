https://sarabic.ae/20240616/بوريل-هجمات-أنصار-الله-اليمنية-الأخيرة-تذكر-بخطورة-الموقف-1089916133.html
بوريل: هجمات "أنصار الله" اليمنية الأخيرة تذكر بخطورة الموقف
بوريل: هجمات "أنصار الله" اليمنية الأخيرة تذكر بخطورة الموقف
سبوتنيك عربي
أشار مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، إلى مواصلة جماعة "أنصار الله" تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T18:48+0000
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وقال بوريل، عبر حسابه على منصة إكس، إن "هجمات الحوثيين الأخيرة تذكر بخطورة الموقف"، مؤكدا أن "المهمة البحرية الأوربية تعمل من أجل تأمين المياه الدولية".وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة"، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240616/القيادة-المركزية-الأمريكية-تتهم-إيران-بعدم-الاستجابة-لإشارة-الاستغاثة-من-السفينة-الأوكرانية-1089901618.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
بوريل: هجمات "أنصار الله" اليمنية الأخيرة تذكر بخطورة الموقف
أشار مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، إلى مواصلة جماعة "أنصار الله" تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وقال بوريل، عبر حسابه على منصة إكس، إن "هجمات الحوثيين الأخيرة تذكر بخطورة الموقف"، مؤكدا أن "المهمة البحرية الأوربية تعمل من أجل تأمين المياه الدولية".
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية
و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة"، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.