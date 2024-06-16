القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران بعدم الاستجابة لإشارة الاستغاثة من السفينة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
09:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:47 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقدم مقترح سلام لإنهاء أزمة أوكرانيا وتقديرات إسرائيلية بانتهاء العملية العسكرية في رفح بعد أسبوعين
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240616/القيادة-المركزية-الأمريكية-تتهم-إيران-بعدم-الاستجابة-لإشارة-الاستغاثة-من-السفينة-الأوكرانية-1089901618.html
القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران بعدم الاستجابة لإشارة الاستغاثة من السفينة الأوكرانية
القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران بعدم الاستجابة لإشارة الاستغاثة من السفينة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الفرقاطة جماران التابعة للبحرية الإيرانية، والتي كانت تتواجد بالقرب من سفينة الشحن الأوكرانية فيربينا، التي تعرضت لهجوم من... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T06:00+0000
2024-06-16T06:00+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/03/1086610891_0:94:3073:1823_1920x0_80_0_0_b372b4f55d0be283a699721c6618dff9.jpg
وقالت القيادة: "في 13 يونيو/حزيران، ضرب الحوثيون "فيربينا" وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، في هجومين صاروخيين منفصلين".وأشارت القيادة: "وكانت الفرقاطة الإيرانية إيرين جماران على بعد ثمانية أميال بحرية من سفينة "فيربينا" ولم تستجب لنداء الاستغاثة".ولم يعلق الجانب الإيراني بعد على هذه المعلومات.الجيش الأمريكي يعلن إجلاء بحار أصيب خلال هجوم لـ "أنصار الله" على سفينة في خليج عدنوفي وقت سابق، قال البنتاغون إن سفينة "فيربينا" أصدرت إشارة استغاثة بعد ظهر السبت، تشير إلى إخلاء الطاقم. واضطر البحارة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب استحالة إطفاء الحريق على متن السفينة. وتم نقل الطاقم بواسطة سفينة أخرى.وسبق أن صرح الحوثيون أن السفينة فيربينا التي هاجموها غرقت في خليج عدن. ويزعمون أيضًا أن السفينة التي استهدفوها في البحر الأحمر، قد تبدأ في الغرق خلال الساعات القادمة.وفي الوقت نفسه، ذكروا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى. ووسط الهجمات، قررت بعض الشركات تعليق الشحنات عبر البحر الأحمر.القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدنوكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن
https://sarabic.ae/20240616/الهيئة-البحرية-البريطانية-وقوع-وقع-حادث-بالقرب-من-ميناء-المخا-اليمني-1089900663.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/03/1086610891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e58c79632a6d467c23719b9d60c7fa99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران بعدم الاستجابة لإشارة الاستغاثة من السفينة الأوكرانية

06:00 GMT 16.06.2024
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
صرحت المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الفرقاطة جماران التابعة للبحرية الإيرانية، والتي كانت تتواجد بالقرب من سفينة الشحن الأوكرانية فيربينا، التي تعرضت لهجوم من قبل قوات الحوثيين، لم تستجب لإشارة الاستغاثة التي أرسلها البحارة.
وقالت القيادة: "في 13 يونيو/حزيران، ضرب الحوثيون "فيربينا" وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، في هجومين صاروخيين منفصلين".

وأضافت: "في حوالي الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت صنعاء، أطلق طاقم سفينة الشحن "فيربينا" نداء استغاثة يشير إلى أنهم سيغادرون السفينة. استجابت السفينة "آنا ميتا" للإشارة وعرضت المساعدة. استقبلت السفينة آنا ميتا البحارة وتقوم الآن بنقلهم إلى بر الأمان. وقد تخلى الطاقم عن السفينة بسبب استمرار الحريق وعدم القدرة على مكافحته".

وأشارت القيادة: "وكانت الفرقاطة الإيرانية إيرين جماران على بعد ثمانية أميال بحرية من سفينة "فيربينا" ولم تستجب لنداء الاستغاثة".

وأضافت: "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. وستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".

ولم يعلق الجانب الإيراني بعد على هذه المعلومات.
الجيش الأمريكي يعلن إجلاء بحار أصيب خلال هجوم لـ "أنصار الله" على سفينة في خليج عدن
عامل يقف على سطح ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
الهيئة البحرية البريطانية: وقوع حادث بالقرب من ميناء المخا اليمني
04:15 GMT
وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن سفينة "فيربينا" أصدرت إشارة استغاثة بعد ظهر السبت، تشير إلى إخلاء الطاقم. واضطر البحارة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب استحالة إطفاء الحريق على متن السفينة. وتم نقل الطاقم بواسطة سفينة أخرى.
وسبق أن صرح الحوثيون أن السفينة فيربينا التي هاجموها غرقت في خليج عدن. ويزعمون أيضًا أن السفينة التي استهدفوها في البحر الأحمر، قد تبدأ في الغرق خلال الساعات القادمة.

وسبق أن أعلنت حركة أنصار الله (الحوثيين) الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعمها لفلسطين وعزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم التقرب منهم في البحر.

وفي الوقت نفسه، ذكروا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى. ووسط الهجمات، قررت بعض الشركات تعليق الشحنات عبر البحر الأحمر.
القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدن
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
علم إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس05:15 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:04 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاحأمس, 05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала