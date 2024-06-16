https://sarabic.ae/20240616/القيادة-المركزية-الأمريكية-تتهم-إيران-بعدم-الاستجابة-لإشارة-الاستغاثة-من-السفينة-الأوكرانية-1089901618.html
القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران بعدم الاستجابة لإشارة الاستغاثة من السفينة الأوكرانية
القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران بعدم الاستجابة لإشارة الاستغاثة من السفينة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الفرقاطة جماران التابعة للبحرية الإيرانية، والتي كانت تتواجد بالقرب من سفينة الشحن الأوكرانية فيربينا، التي تعرضت لهجوم من... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T06:00+0000
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وقالت القيادة: "في 13 يونيو/حزيران، ضرب الحوثيون "فيربينا" وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، في هجومين صاروخيين منفصلين".وأشارت القيادة: "وكانت الفرقاطة الإيرانية إيرين جماران على بعد ثمانية أميال بحرية من سفينة "فيربينا" ولم تستجب لنداء الاستغاثة".ولم يعلق الجانب الإيراني بعد على هذه المعلومات.الجيش الأمريكي يعلن إجلاء بحار أصيب خلال هجوم لـ "أنصار الله" على سفينة في خليج عدنوفي وقت سابق، قال البنتاغون إن سفينة "فيربينا" أصدرت إشارة استغاثة بعد ظهر السبت، تشير إلى إخلاء الطاقم. واضطر البحارة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب استحالة إطفاء الحريق على متن السفينة. وتم نقل الطاقم بواسطة سفينة أخرى.وسبق أن صرح الحوثيون أن السفينة فيربينا التي هاجموها غرقت في خليج عدن. ويزعمون أيضًا أن السفينة التي استهدفوها في البحر الأحمر، قد تبدأ في الغرق خلال الساعات القادمة.وفي الوقت نفسه، ذكروا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى. ووسط الهجمات، قررت بعض الشركات تعليق الشحنات عبر البحر الأحمر.القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدنوكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن
https://sarabic.ae/20240616/الهيئة-البحرية-البريطانية-وقوع-وقع-حادث-بالقرب-من-ميناء-المخا-اليمني-1089900663.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران بعدم الاستجابة لإشارة الاستغاثة من السفينة الأوكرانية
صرحت المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الفرقاطة جماران التابعة للبحرية الإيرانية، والتي كانت تتواجد بالقرب من سفينة الشحن الأوكرانية فيربينا، التي تعرضت لهجوم من قبل قوات الحوثيين، لم تستجب لإشارة الاستغاثة التي أرسلها البحارة.
وقالت القيادة: "في 13 يونيو/حزيران، ضرب الحوثيون "فيربينا" وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، في هجومين صاروخيين منفصلين".
وأضافت: "في حوالي الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت صنعاء، أطلق طاقم سفينة الشحن "فيربينا" نداء استغاثة يشير إلى أنهم سيغادرون السفينة. استجابت السفينة "آنا ميتا" للإشارة وعرضت المساعدة. استقبلت السفينة آنا ميتا البحارة وتقوم الآن بنقلهم إلى بر الأمان. وقد تخلى الطاقم عن السفينة بسبب استمرار الحريق وعدم القدرة على مكافحته".
وأشارت القيادة: "وكانت الفرقاطة الإيرانية إيرين جماران على بعد ثمانية أميال بحرية من سفينة "فيربينا" ولم تستجب لنداء الاستغاثة".
وأضافت: "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. وستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".
ولم يعلق الجانب الإيراني بعد على هذه المعلومات.
وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن سفينة "فيربينا" أصدرت إشارة استغاثة بعد ظهر السبت، تشير إلى إخلاء الطاقم. واضطر البحارة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب استحالة إطفاء الحريق على متن السفينة. وتم نقل الطاقم بواسطة سفينة أخرى.
وسبق أن صرح الحوثيون أن السفينة فيربينا التي هاجموها غرقت في خليج عدن. ويزعمون أيضًا أن السفينة التي استهدفوها في البحر الأحمر، قد تبدأ في الغرق خلال الساعات القادمة.
وسبق أن أعلنت حركة أنصار الله (الحوثيين) الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعمها لفلسطين وعزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم التقرب منهم في البحر.
وفي الوقت نفسه، ذكروا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى. ووسط الهجمات، قررت بعض الشركات تعليق الشحنات عبر البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية
و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.