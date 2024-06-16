الهيئة البحرية البريطانية: وقوع حادث بالقرب من ميناء المخا اليمني
04:15 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 04:16 GMT 16.06.2024)
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisعامل يقف على سطح ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
صرح هيئة بحرية بريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت معلومات حول حادث وقع قبالة ميناء المخا اليمني.
وقالت الهيئة في منشور على منصة "إكس" "تلقت UKMTO تقريرًا عن حادث على بعد 40 ميلًا بحريًا (حوالي 74 كيلومترًا) جنوب المخا باليمن".
وأوضحت ان الحادث مصنف على أنه هجوم وأن السلطات تحقق في الأمر. ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اندلاع حريق على متن سفينة نتيجة إصابتها بثلاث قذائف على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن (جنوب اليمن)، ووقوع انفجار على مقربة من سفينة أخرى على بعد 82 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.
UKMTO WARNING INCIDENT 087 ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g#MartimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/CCPYJXBa0x— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) June 16, 2024
وفي وقت سابق، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ نوفمبر الماضي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.