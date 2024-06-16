https://sarabic.ae/20240616/الهيئة-البحرية-البريطانية-وقوع-وقع-حادث-بالقرب-من-ميناء-المخا-اليمني-1089900663.html

الهيئة البحرية البريطانية: وقوع حادث بالقرب من ميناء المخا اليمني

الهيئة البحرية البريطانية: وقوع حادث بالقرب من ميناء المخا اليمني

سبوتنيك عربي

صرح هيئة بحرية بريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت معلومات حول حادث وقع قبالة ميناء المخا اليمني. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T04:15+0000

2024-06-16T04:15+0000

2024-06-16T04:16+0000

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وقالت الهيئة في منشور على منصة "إكس" "تلقت UKMTO تقريرًا عن حادث على بعد 40 ميلًا بحريًا (حوالي 74 كيلومترًا) جنوب المخا باليمن".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اندلاع حريق على متن سفينة نتيجة إصابتها بثلاث قذائف على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن (جنوب اليمن)، ووقوع انفجار على مقربة من سفينة أخرى على بعد 82 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.وفي وقت سابق، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ نوفمبر الماضي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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