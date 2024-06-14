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https://sarabic.ae/20240614/الجيش-الأمريكي-يعلن-إجلاء-بحار-أصيب-خلال-هجوم-لـ-أنصار-الله-على-سفينة-في-خليج-عدن-1089842188.html
الجيش الأمريكي يعلن إجلاء بحار أصيب خلال هجوم لـ "أنصار الله" على سفينة في خليج عدن
الجيش الأمريكي يعلن إجلاء بحار أصيب خلال هجوم لـ "أنصار الله" على سفينة في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، إصابة بحار بجراح خطيرة واندلاع حريق في سفينة تجارية إثر هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالصواريخ في خليج عدن. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T04:06+0000
2024-06-14T05:02+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا اليوم صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن. أصاب كلا الصاروخين سفينة (أم/ في فيربينا)، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا".وأضافت أن "السفينة رست مؤخراً في ماليزيا وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية".وذكرت أن "السفينة أبلغت عن وقوع أضرار وحرائق على متنها حيث يواصل الطاقم مكافحة الحريق".وأشارت إلى "إصابة بحار مدني بجروح خطيرة خلال هذا الهجوم"، مضيفة أن "طائرة من طراز (سي جي 58) تابعة للمدمرة (يو أس أس فلبين سي) قامت بإجلاء طبي للبحار المصاب إلى سفينة قوة شريكة قريبة من الموقع لتلقي الرعاية الطبية".واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذا السلوك المتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".وقالت إن "الحوثيين يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني الدول الثالثة الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة".ورأت أن "التهديد المستمر الذي يسببه الحوثيون لإمكانية العبور الآمن في المنطقة يجعل من الصعب تقديم المساعدة الحيوية لشعب اليمن وكذلك لقطاع غزة"، على حد قولها.وأكدت القيادة المركزية الأميركية، أنها "ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".ويأتي الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله"، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اندلاع حريق على متن سفينة نتيجة إصابتها بثلاث قذائف على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن (جنوب اليمن)، ووقوع انفجار على مقربة من سفينة أخرى على بعد 82 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.ومساء الخميس، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ نوفمبر الماضي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وجاءت الهجمات الجديدة لـ "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق، وذلك على خلفية "انتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240613/القيادة-المركزية-الأمريكية-أنصار-الله-تستهدف-سفينة-أوكرانية-في-خليج-عدن-1089840228.html
https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-3-منصات-إطلاق-صواريخ-لـأنصار-الله-وتضرر-سفينة-بهجوم-بزورق-مسير-1089801893.html
https://sarabic.ae/20240612/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-محافظة-ريمة-اليمنية-1089801679.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الجيش الأمريكي, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

الجيش الأمريكي يعلن إجلاء بحار أصيب خلال هجوم لـ "أنصار الله" على سفينة في خليج عدن

04:06 GMT 14.06.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 14.06.2024)
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلن الجيش الأمريكي، إصابة بحار بجراح خطيرة واندلاع حريق في سفينة تجارية إثر هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالصواريخ في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا اليوم صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن. أصاب كلا الصاروخين سفينة (أم/ في فيربينا)، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا".
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدن
أمس, 20:36 GMT
وأضافت أن "السفينة رست مؤخراً في ماليزيا وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية".
وذكرت أن "السفينة أبلغت عن وقوع أضرار وحرائق على متنها حيث يواصل الطاقم مكافحة الحريق".
وأشارت إلى "إصابة بحار مدني بجروح خطيرة خلال هذا الهجوم"، مضيفة أن "طائرة من طراز (سي جي 58) تابعة للمدمرة (يو أس أس فلبين سي) قامت بإجلاء طبي للبحار المصاب إلى سفينة قوة شريكة قريبة من الموقع لتلقي الرعاية الطبية".
واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذا السلوك المتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".
وقالت إن "الحوثيين يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني الدول الثالثة الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة".
ورأت أن "التهديد المستمر الذي يسببه الحوثيون لإمكانية العبور الآمن في المنطقة يجعل من الصعب تقديم المساعدة الحيوية لشعب اليمن وكذلك لقطاع غزة"، على حد قولها.
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ لـ"أنصار الله" وتضرر سفينة بهجوم بزورق مسير
12 يونيو, 23:49 GMT
وأكدت القيادة المركزية الأميركية، أنها "ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".
ويأتي الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله"، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اندلاع حريق على متن سفينة نتيجة إصابتها بثلاث قذائف على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن (جنوب اليمن)، ووقوع انفجار على مقربة من سفينة أخرى على بعد 82 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.
ومساء الخميس، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ نوفمبر الماضي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
وجاءت الهجمات الجديدة لـ "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق، وذلك على خلفية "انتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
12 يونيو, 23:20 GMT
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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