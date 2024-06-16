https://sarabic.ae/20240616/انتقاد-من-قبل-ضباط-الاحتياط-في-الجيش-الإسرائيلي-للقيادة-1089902606.html
انتقاد من قبل ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للقيادة
انتقاد من قبل ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للقيادة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط في الجيش انتقدوا بشدة القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T07:35+0000
2024-06-16T07:35+0000
2024-06-16T07:35+0000
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ونقل موقع إسرائيلي عن أحد الضباط: "نمط القتال في رفح معيب، وكان ينبغي تنفيذ العمليات العسكرية بشكل أسرع وأكثر حسما".وأكد الضابط لموقع "والا" أن مثل هذه الأمور تؤثر سلبا وتقوض معنويات القادة العسكريين والمقاتلين على الأرض".نجل نتنياهو يشن هجوما على قادة أجهزة الأمن في إسرائيلوكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 8 من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة يوم السبت في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة رفح ومحيطها واستمرت في قصف عدة مناطق في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل.وأضاف الجيش أن الجنود الثمانية، وجميعهم من سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي، كانوا على متن ناقلة مدرعة تعرضت لانفجار.
https://sarabic.ae/20240616/رئيس-حزب-إسرائيلي-نعيش-أزمة-أمنية-غير-مسبوقة-1089901964.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
انتقاد من قبل ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للقيادة
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط في الجيش انتقدوا بشدة القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.
ونقل موقع إسرائيلي عن أحد الضباط: "نمط القتال في رفح معيب، وكان ينبغي تنفيذ العمليات العسكرية بشكل أسرع وأكثر حسما".
وقال ضابط آخر للموقع: "هناك شعور بين كبار ضباط الاحتياط في الجيش بأن العديد من المهام في قطاع غزة ليس لها هدف واضح".
وأكد الضابط لموقع "والا" أن مثل هذه الأمور تؤثر سلبا وتقوض معنويات القادة العسكريين والمقاتلين على الأرض".
ووفقا لأحد الضباط، كان من الضروري تسريع العملية في رفح وتنفيذها بطريقة مختلفة، لكن المسؤولين قرروا القيام بها بطريقة مماثلة لما تم القيام به في مناطق أخرى مثل خان يونس وغيرها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 8 من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة يوم السبت في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة رفح ومحيطها واستمرت في قصف عدة مناطق في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل.
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 8 من جنوده في جنوب قطاع غزة يوم السبت، في مدينة رفح.
وأضاف الجيش أن الجنود الثمانية، وجميعهم من سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي، كانوا على متن ناقلة مدرعة تعرضت لانفجار.