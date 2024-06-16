https://sarabic.ae/20240616/انتقاد-من-قبل-ضباط-الاحتياط-في-الجيش-الإسرائيلي-للقيادة-1089902606.html

انتقاد من قبل ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للقيادة

انتقاد من قبل ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للقيادة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط في الجيش انتقدوا بشدة القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T07:35+0000

2024-06-16T07:35+0000

2024-06-16T07:35+0000

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ونقل موقع إسرائيلي عن أحد الضباط: "نمط القتال في رفح معيب، وكان ينبغي تنفيذ العمليات العسكرية بشكل أسرع وأكثر حسما".وأكد الضابط لموقع "والا" أن مثل هذه الأمور تؤثر سلبا وتقوض معنويات القادة العسكريين والمقاتلين على الأرض".نجل نتنياهو يشن هجوما على قادة أجهزة الأمن في إسرائيلوكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 8 من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة يوم السبت في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة رفح ومحيطها واستمرت في قصف عدة مناطق في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل.وأضاف الجيش أن الجنود الثمانية، وجميعهم من سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي، كانوا على متن ناقلة مدرعة تعرضت لانفجار.

https://sarabic.ae/20240616/رئيس-حزب-إسرائيلي-نعيش-أزمة-أمنية-غير-مسبوقة-1089901964.html

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