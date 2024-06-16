https://sarabic.ae/20240616/بوتين-يهنئ-مسلمي-روسيا-والعالم-بعيد-الأضحى-1089899513.html
بوتين يهنئ مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى
بوتين يهنئ مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى، مشيرا إلى مساهمة المنظمات الإسلامية الروسية في وحدة الشعب الروسي، وتطوير الحوار... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T00:30+0000
2024-06-16T00:30+0000
2024-06-16T00:30+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
عيد الأضحى
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرها المكتب الصحفي للكرملين، "أهنئ بحرارة مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يسعى للتقريب بين الناس، وترسيخ مُثل وقيم الرحمة والعدالة والتسامح، والتفاهم المتبادل في المجتمع، ويكشف عمق القيم الروحية الراسخة للإسلام".وأشار إلى أن المنظمات الإسلامية "تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مؤسسة الأسرة، والتربية الوطنية لجيل الشباب، وتقديم المساعدة الفعالة للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة وأقاربهم وأصدقائهم".وأكد الرئيس الروسي: "بالطبع فإن مساهمتهم في وحدة شعبنا وفي تطوير الحوار بين الأعراق والأديان في روسيا أمر مهم"ويحتفل المسلمون في جميع أرجاء العالم بعيد الأضحى، الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويوافق ميلاديا يوم الأحد السادس عشر من يونيو/ حزيران في كل الدول.
https://sarabic.ae/20230421/بوتين-يهنئ-الأمة-الإسلامية-بحلول-عيد-الفطر-المبارك-1076141390.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد الأضحى
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد الأضحى
بوتين يهنئ مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى، مشيرا إلى مساهمة المنظمات الإسلامية الروسية في وحدة الشعب الروسي، وتطوير الحوار بين الأعراق والأديان.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرها المكتب الصحفي للكرملين
، "أهنئ بحرارة مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يسعى للتقريب بين الناس، وترسيخ مُثل وقيم الرحمة والعدالة والتسامح، والتفاهم المتبادل في المجتمع، ويكشف عمق القيم الروحية الراسخة للإسلام".
وأضاف بوتين: "من دواعي سرورنا أن تثري حياة الأمة الإسلامية بلادنا بالأعمال القيمة والمشاريع والمبادرات الجديدة في مجال الثقافة والتعليم".
وأشار إلى أن المنظمات الإسلامية "تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مؤسسة الأسرة، والتربية الوطنية لجيل الشباب، وتقديم المساعدة الفعالة للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة وأقاربهم وأصدقائهم".
وأكد الرئيس الروسي: "بالطبع فإن مساهمتهم في وحدة شعبنا وفي تطوير الحوار بين الأعراق والأديان في روسيا أمر مهم"
ويحتفل المسلمون في جميع أرجاء العالم بعيد الأضحى، الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويوافق ميلاديا يوم الأحد السادس عشر من يونيو/ حزيران في كل الدول.