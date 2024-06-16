https://sarabic.ae/20240616/سجناء-مدانون-بتهم-الإرهاب--يحتجزون-اثنين-من-الموظفين-كرهائن-الرهائن-في-مركز-الاحتجاز-1089902745.html
سجناء مدانون بتهم "الإرهاب" يحتجزون اثنين من الموظفين كرهائن في مركز الاحتجاز
سجناء مدانون بتهم "الإرهاب" يحتجزون اثنين من الموظفين كرهائن في مركز الاحتجاز
سبوتنيك عربي
أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، أن متهمين محتجزين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T07:32+0000
2024-06-16T07:32+0000
2024-06-16T08:01+0000
روسيا
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وقالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية في قناتها على "تليغرام": "المديرية الرئيسية لمصلحة السجون الفيدرالية في مقاطعة روستوف تفيد بأن المتهمين الموقوفين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".وأشارت إلى أن مركز الاحتجاز يعمل بشكل طبيعي والوضع تحت السيطرة.وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "مسلحون بفؤوس مدببة وهراوات مطاطية وليس لديهم أسلحة نارية".وأضاف: "تم احتجاز ضابط العمليات وآمر السجن المشرف كرهائن"، وأشار إلى أن "إنهم (المتهمين) يطالبون بالنقل وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة مركز الاحتجاز الاحتياطي" وأن المفاوضات معهم مستمرة.
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روسيا
سجناء مدانون بتهم "الإرهاب" يحتجزون اثنين من الموظفين كرهائن في مركز الاحتجاز
07:32 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 08:01 GMT 16.06.2024)
أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، أن متهمين محتجزين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن.
وقالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية في قناتها على "تليغرام": "المديرية الرئيسية لمصلحة السجون الفيدرالية في مقاطعة روستوف تفيد بأن المتهمين الموقوفين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".
وأفادت بأن رئيس المديرية الرئيسية لمصلحة السجون الفيدرالية في روسيا لمقاطعة روستوف، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية ومكتب المدعي العام، موجودون في مكان الحادث. وتجري المفاوضات حاليا لتحرير الرهائن.
وأشارت إلى أن مركز الاحتجاز يعمل بشكل طبيعي والوضع تحت السيطرة.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "مسلحون بفؤوس مدببة وهراوات مطاطية وليس لديهم أسلحة نارية".
وأضاف: "تم احتجاز ضابط العمليات وآمر السجن المشرف كرهائن"، وأشار إلى أن "إنهم (المتهمين) يطالبون بالنقل وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة مركز الاحتجاز الاحتياطي" وأن المفاوضات معهم مستمرة.