https://sarabic.ae/20240616/محكمة-فرنسية-تمنع-شركات-إسرائيلية-من-المشاركة-في-المعرض-العسكري-بباريس-1089900182.html
محكمة فرنسية تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس
محكمة فرنسية تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس
سبوتنيك عربي
أمرت محكمة فرنسية شركة "كوجيس" المنظمة للمعرض العسكري "يوروساتوري" بمنع الشركات الإسرائيلية وأي شخص يمكن أن يعمل كوسطاء لها من المشاركة في المعرض، الذي يبدأ... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T03:25+0000
2024-06-16T03:25+0000
2024-06-16T03:25+0000
أخبار فرنسا
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/76/1016527673_0:242:3000:1930_1920x0_80_0_0_71da329168b3e46dc8570c8cf37fc2a6.jpg
وذكر التقرير يوم السبت، أن وزارة الدفاع الفرنسية تواصلت مع شركة كوجيس لحظر مشاركة الشركات العسكرية الإسرائيلية، بسبب الاشتباه في تورطها في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.إلا أن جمعية التضامن الفلسطينية اعتبرت إجراءات المنظمين غير كافية وتوجهت إلى المحكمة، مشيرة إلى أن عدم وجود جناح لا يضمن عدم حضور شركات الدفاع الإسرائيلية في المعرض، حسبما جاء في التقرير.ويعد معرض يوروساتوري، الذي يقام كل عامين، أحد أكبر المعارض العسكرية الدولية، ويقام المعرض في الفترة من 17 إلى 21 يونيو.
https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-1089898892.html
أخبار فرنسا
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/76/1016527673_52:0:2948:2172_1920x0_80_0_0_7003f7c6b5ed528b23f192abbd65f7ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
محكمة فرنسية تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس
أمرت محكمة فرنسية شركة "كوجيس" المنظمة للمعرض العسكري "يوروساتوري" بمنع الشركات الإسرائيلية وأي شخص يمكن أن يعمل كوسطاء لها من المشاركة في المعرض، الذي يبدأ يوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وذكر التقرير يوم السبت، أن وزارة الدفاع الفرنسية تواصلت مع شركة كوجيس لحظر مشاركة الشركات العسكرية الإسرائيلية، بسبب الاشتباه في تورطها في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة
.
وردت الشركة بأنه تمت إزالة الجناح الإسرائيلي الذي كان من المتوقع أن يستضيف 74 مؤسسة عسكرية.
إلا أن جمعية التضامن الفلسطينية اعتبرت إجراءات المنظمين غير كافية وتوجهت إلى المحكمة، مشيرة إلى أن عدم وجود جناح لا يضمن عدم حضور شركات الدفاع الإسرائيلية في المعرض، حسبما جاء في التقرير.
ويعد معرض يوروساتوري، الذي يقام كل عامين، أحد أكبر المعارض العسكرية الدولية، ويقام المعرض في الفترة من 17 إلى 21 يونيو.