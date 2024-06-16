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محكمة فرنسية تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس
محكمة فرنسية تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس
سبوتنيك عربي
أمرت محكمة فرنسية شركة "كوجيس" المنظمة للمعرض العسكري "يوروساتوري" بمنع الشركات الإسرائيلية وأي شخص يمكن أن يعمل كوسطاء لها من المشاركة في المعرض، الذي يبدأ... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T03:25+0000
2024-06-16T03:25+0000
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وذكر التقرير يوم السبت، أن وزارة الدفاع الفرنسية تواصلت مع شركة كوجيس لحظر مشاركة الشركات العسكرية الإسرائيلية، بسبب الاشتباه في تورطها في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.إلا أن جمعية التضامن الفلسطينية اعتبرت إجراءات المنظمين غير كافية وتوجهت إلى المحكمة، مشيرة إلى أن عدم وجود جناح لا يضمن عدم حضور شركات الدفاع الإسرائيلية في المعرض، حسبما جاء في التقرير.ويعد معرض يوروساتوري، الذي يقام كل عامين، أحد أكبر المعارض العسكرية الدولية، ويقام المعرض في الفترة من 17 إلى 21 يونيو.
https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-1089898892.html
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أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم

محكمة فرنسية تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس

03:25 GMT 16.06.2024
© www.flickr.com Francois Schnell علم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© www.flickr.com Francois Schnell
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أمرت محكمة فرنسية شركة "كوجيس" المنظمة للمعرض العسكري "يوروساتوري" بمنع الشركات الإسرائيلية وأي شخص يمكن أن يعمل كوسطاء لها من المشاركة في المعرض، الذي يبدأ يوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وذكر التقرير يوم السبت، أن وزارة الدفاع الفرنسية تواصلت مع شركة كوجيس لحظر مشاركة الشركات العسكرية الإسرائيلية، بسبب الاشتباه في تورطها في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وردت الشركة بأنه تمت إزالة الجناح الإسرائيلي الذي كان من المتوقع أن يستضيف 74 مؤسسة عسكرية.
إلا أن جمعية التضامن الفلسطينية اعتبرت إجراءات المنظمين غير كافية وتوجهت إلى المحكمة، مشيرة إلى أن عدم وجود جناح لا يضمن عدم حضور شركات الدفاع الإسرائيلية في المعرض، حسبما جاء في التقرير.
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ويعد معرض يوروساتوري، الذي يقام كل عامين، أحد أكبر المعارض العسكرية الدولية، ويقام المعرض في الفترة من 17 إلى 21 يونيو.
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