https://sarabic.ae/20240616/مقتل-3-فلسطينيين-وعدة-إصابة-في-غارة-إسرائيلية-على-حي-الشيخ-رضوان-بغزة-1089918411.html

مقتل 3 فلسطينيين وعدة إصابة في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بغزة

مقتل 3 فلسطينيين وعدة إصابة في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بغزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/ الاثنين، بأن 3 فلسطينيين قتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T21:35+0000

2024-06-16T21:35+0000

2024-06-17T00:49+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وأفادت مصادر صحية بالقطاع بمقتل 3 بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".كما استهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لوفا.وفي وقت سابق، الليلة، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت قتيلين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي للمنطقة، كما استهدف الطيران الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37337 فلسطينيا، وإصابة 85,299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي