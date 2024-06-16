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https://sarabic.ae/20240616/مقتل-3-فلسطينيين-وعدة-إصابة-في-غارة-إسرائيلية-على-حي-الشيخ-رضوان-بغزة-1089918411.html
مقتل 3 فلسطينيين وعدة إصابة في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بغزة
مقتل 3 فلسطينيين وعدة إصابة في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بغزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/ الاثنين، بأن 3 فلسطينيين قتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T21:35+0000
2024-06-17T00:49+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وأفادت مصادر صحية بالقطاع بمقتل 3 بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".كما استهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لوفا.وفي وقت سابق، الليلة، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت قتيلين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي للمنطقة، كما استهدف الطيران الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37337 فلسطينيا، وإصابة 85,299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240616/مصر-تؤكد-استمرار-اتصالاتها-المكثفة-مع-كافة-الأطراف-للوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-غزة-1089914012.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

مقتل 3 فلسطينيين وعدة إصابة في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بغزة

21:35 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 00:49 GMT 17.06.2024)
© AFP 2023القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة
القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/ الاثنين، بأن 3 فلسطينيين قتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وأفادت مصادر صحية بالقطاع بمقتل 3 بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".
كما استهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لوفا.
وفي وقت سابق، الليلة، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت قتيلين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي للمنطقة، كما استهدف الطيران الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
مصر تؤكد استمرار اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
أمس, 16:38 GMT
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37337 فلسطينيا، وإصابة 85,299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية00:00 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح15 يونيو, 05:41 GMT
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