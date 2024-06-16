https://sarabic.ae/20240616/مصر-تؤكد-استمرار-اتصالاتها-المكثفة-مع-كافة-الأطراف-للوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-غزة-1089914012.html

مصر تؤكد استمرار اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة

مصر تؤكد استمرار اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة

سبوتنيك عربي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، قوله إن قطر ومصر تمارسان ضغوطا للتوصل لمحادثات مع "حماس" حول مقترح الهدنة الأخير. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T16:38+0000

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من جهتها، نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في ⁧ غزة ⁩ في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جون بايدن".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240616/غالانت-من-حدود-غزة-جئت-لأتفحص-الأحداث-الصعبة-التي-فقدنا-فيها-11-جنديا-1089908474.html

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