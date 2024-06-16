https://sarabic.ae/20240616/وزير-الخارجية-السويسري-لا-يمكن-تنفيذ-بنود-المؤتمر-بشأن-أوكرانيا-دون-مشاركة-روسيا-1089912373.html
وزير الخارجية السويسري: لا يمكن تنفيذ بنود "مؤتمر السلام" دون مشاركة روسيا
وزير الخارجية السويسري: لا يمكن تنفيذ بنود "مؤتمر السلام" دون مشاركة روسيا
سبوتنيك عربي
أجاب وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس عن سؤال لمراسل "سبوتنيك"، بأنه لا يمكن تنفيذ أي من النقاط الثلاث التي تمت الموافقة عليها في البيان الختامي للمؤتمر... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T15:07+0000
2024-06-16T15:07+0000
2024-06-16T15:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف وزير الخارجية مجيبا عن سؤال حول فائدة الاتفاق دون موافقة روسيا ومشاركتها: "لم يخطط المجلس الفيدرالي لضم روسيا إلى المؤتمر منذ المؤتمر الأول. لكننا حاولنا ورأينا أن ذلك مستحيل. لقد تم الوعد بأن روسيا ستشارك عندما يحين وقت هذه العملية. لذا فالسؤال الآن هو وفي أي نقطة سنكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة وعلى أي مسار، لأنه ليست كل المسارات التي يمكن تصورها اليوم تسمح بمشاركة روسيا".مضيفا: "إن القرارات التي اتخذناها اليوم لا يمكن تنفيذها دون مشاركة روسية. لقد اخترنا هذه المواضيع الثلاثة لأنها تمثل القيمة الرئيسية بالنسبة للروس، لذلك تصورنا أن الروس كانوا الأقرب إلى الاهتمام بهذا الأمر أيضًا. ولم نتطرق إلى القضايا الإشكالية الأخرى مثل الإقليمية، لأننا نعلم أننا وصلنا إلى طريق مسدود تقريبًا".وقام المنظمون بنشر قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي في بورغنشتوك.تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والكرسي الرسولي والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.الجدير بالذكر أنه لم يأت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا. وغادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240616/تصويت--برأيك-هل-يستطيع-البيان-الختامي-لـمؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-إطفاء-نيران-القتال-1089909617.html
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روسيا
وزير الخارجية السويسري: لا يمكن تنفيذ بنود "مؤتمر السلام" دون مشاركة روسيا
15:07 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 15:09 GMT 16.06.2024)
أجاب وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس عن سؤال لمراسل "سبوتنيك"، بأنه لا يمكن تنفيذ أي من النقاط الثلاث التي تمت الموافقة عليها في البيان الختامي للمؤتمر حول أوكرانيا في بورغنستوك، سويسرا، دون مشاركة روسيا.
وأضاف وزير الخارجية مجيبا عن سؤال حول فائدة الاتفاق دون موافقة روسيا ومشاركتها: "لم يخطط المجلس الفيدرالي لضم روسيا إلى المؤتمر منذ المؤتمر الأول. لكننا حاولنا ورأينا أن ذلك مستحيل. لقد تم الوعد بأن روسيا ستشارك عندما يحين وقت هذه العملية. لذا فالسؤال الآن هو وفي أي نقطة سنكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة وعلى أي مسار، لأنه ليست كل المسارات التي يمكن تصورها اليوم تسمح بمشاركة روسيا".
مضيفا: "إن القرارات التي اتخذناها اليوم لا يمكن تنفيذها دون مشاركة روسية. لقد اخترنا هذه المواضيع الثلاثة لأنها تمثل القيمة الرئيسية بالنسبة للروس، لذلك تصورنا أن الروس كانوا الأقرب إلى الاهتمام بهذا الأمر أيضًا. ولم نتطرق إلى القضايا الإشكالية الأخرى مثل الإقليمية، لأننا نعلم أننا وصلنا إلى طريق مسدود تقريبًا".
ورفضت دول "بريكس" الحاضرة في المؤتمر حول أوكرانيا في بورغنستوك بسويسرا، التوقيع على بيان مشترك عقب المفاوضات.
وقام المنظمون بنشر قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي في بورغنشتوك.
تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والكرسي الرسولي والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.
الجدير بالذكر أنه لم يأت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا. وغادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.
وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع
في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا،
شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.