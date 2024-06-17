https://sarabic.ae/20240617/طلاب-جامعة-ستانفورد-الأمريكية-يغادرون-حفل-تخرجهم-احتجاجا-على-حرب-غزة-فيديو-1089935457.html

طلاب جامعة ستانفورد الأمريكية يغادرون حفل تخرجهم احتجاجا على حرب غزة... فيديو

طلاب جامعة ستانفورد الأمريكية يغادرون حفل تخرجهم احتجاجا على حرب غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

خرج المئات من طلاب جامعة ستانفورد من حفل تخرجهم، يوم أمس الأحد، في عرض لدعم الفلسطينيين، في ختام عام مضطرب في الحرم الجامعي هزته الاحتجاجات المتعلقة بالحرب بين... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T13:43+0000

2024-06-17T13:43+0000

2024-06-17T13:43+0000

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وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لطلاب جامعة ستانفورد الأمريكية، وهم يغادرون حفل تخرجهم "احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية" المستمرة في قطاع غزة و"تواطؤ الجامعة مع الاحتلال الإسرائيلي"، على حد تعبيرهم.و تُظهر مقاطع الفيديو عددا من الطلاب يلوحون بالكوفيات والأعلام الفلسطينية، وهم ينهضون من مقاعدهم، بينما يلقي رئيس جامعة ستانفورد، ريتشارد سالر، خطابه أمام الخريجين. وفي غضون دقائق، يمكن رؤية المئات يتدفقون للخارج.وكتبت المجموعة على "إنستغرام": "ندعو الخريجين والأصدقاء والعائلة إلى الخروج من حفل التخرج… لإظهار الدعم لسحب الاستثمارات وتكريم فلسطين في نهاية هذا الأسبوع".وقد هزت ستانفورد احتجاجات هذا العام قادها الطلاب الغاضبون من تزايد الخسائر في صفوف الفلسطينيين الأبرياء. وفي هذا الشهر، ألقت شرطة الحرم الجامعي القبض على 13 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين، من الطلاب والخريجين، الذين تحصنوا داخل مكتب الرئيس. وقالت الجامعة في ذلك الوقت إنه تم إيقاف الطلاب المشاركين، وتم إخبار كبار السن بأنهم لا يستطيعون التخرج.في العام الماضي، أقام المتظاهرون مخيما كبيرًا في الحرم الجامعي، والذي أصبح أطول اعتصام في تاريخ جامعة ستانفورد.

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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية