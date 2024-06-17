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مبعوث بايدن يزور إسرائيل لمنع التصعيد مع "حزب الله" اللبناني
مبعوث بايدن يزور إسرائيل لمنع التصعيد مع "حزب الله" اللبناني
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أفاد موقع أمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن مستشارا كبيرا للرئيس الأمريكي جو بايدن، سيسافر إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "آموس هوكستين، سيلتقي مع رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لبحث سبل تهدئة حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله".ووفقا لموقع "إكسيوس" الإخباري، فإنه خلال الأيام القليلة الماضية، تحول منع التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أولوية ملحة للبيت الأبيض، في المرتبة الثانية بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة".رئيس حزب إسرائيلي: نعيش أزمة أمنية غير مسبوقةوتأتي هذه الزيارة، بعد رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة الماضية، مبادرة فرنسية جديدة لمحاولة احتواء التوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، متهماً باريس بـ"العدائية" حيال إسرائيل، في تصريحات نددت بها الخارجية الإسرائيلية واعتبرتها "في غير محلها".وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن "إطلاق النار المكثف عبر الحدود من "حزب الله" اللبناني على إسرائيل، قد يؤدي إلى تصعيد خطير".الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" اللبناني يدفعنا نحو التصعيد
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إسرائيل, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم

مبعوث بايدن يزور إسرائيل لمنع التصعيد مع "حزب الله" اللبناني

05:27 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 05:28 GMT 17.06.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفاد موقع أمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن مستشارا كبيرا للرئيس الأمريكي جو بايدن، سيسافر إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "آموس هوكستين، سيلتقي مع رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لبحث سبل تهدئة حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله".

وأضاف مصدر مطلع أن هوكستين، قد يذهب أيضاً إلى بيروت، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

ووفقا لموقع "إكسيوس" الإخباري، فإنه خلال الأيام القليلة الماضية، تحول منع التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أولوية ملحة للبيت الأبيض، في المرتبة الثانية بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة".
رئيس حزب إسرائيلي: نعيش أزمة أمنية غير مسبوقة

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، أن "آموس هوكستين، سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان".

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وتأتي هذه الزيارة، بعد رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة الماضية، مبادرة فرنسية جديدة لمحاولة احتواء التوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، متهماً باريس بـ"العدائية" حيال إسرائيل، في تصريحات نددت بها الخارجية الإسرائيلية واعتبرتها "في غير محلها".
وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن "إطلاق النار المكثف عبر الحدود من "حزب الله" اللبناني على إسرائيل، قد يؤدي إلى تصعيد خطير".
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" اللبناني يدفعنا نحو التصعيد
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