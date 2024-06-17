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نتنياهو يبلغ حكومته بحل مجلس الحرب الإسرائيلي
نتنياهو يبلغ حكومته بحل مجلس الحرب الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومته بحل مجلس الحرب "الكابينيت"، بعد طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير،... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T08:41+0000
2024-06-17T08:41+0000
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "إعلان نتنياهو إلغاء مجلس الحرب، يأتي بعد طلب تقدم به بن غفير، لنتنياهو، بضمه لحكومة الحرب بعد استقالة بيني غانتس، وغادي آيزنكوت".وأوضح نتنياهو أنه لن يتم تشكيل مجلس جديد بعد خروج غانتس، من المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن "المجلس كان ضمن اتفاق الائتلاف مع غانتس، بناء على طلبه، وبمجرد مغادرة غانتس، لم تعد هناك حاجة لتشكيل مجلس جديد".وبحسب نتنياهو، لن تكون هناك حكومة حرب جديدة مشكلة من زعماء أحزاب الائتلاف، وهي الفكرة التي سبق أن طرحها الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.وكان إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد انتقد إعلان الجيش الإسرائيلي "هدنة تكتيكية"جنوبي قطاع غزة، خلال ساعات محددة من النهار بهدف إدخال المساعدات الإنسانية.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الأحد، عن بن غفير، أن من اتخذ قرار تلك الهدنة هو "أحمق ولا ينبغي أن يبقى في منصبه"، على حد وصفه.واضاف بن غفير: "للأسف، لم يتم عرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء، وهي تتعارض مع قراراته. لقد حان الوقت للخروج من المفهوم الأمني ​​الذي عفا عليه الزمن، قبل 7 أكتوبر، ووقف النهج المجنون والواهم الذي لا يجلب لنا إلا المزيد من القتلى".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه سمع عن "الهدنة التكتيكية" جنوبي قطاع غزة، من وسائل الإعلام.ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن نتنياهو سماعه عما نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من أن هناك "هدنة تكتيكية" جنوبي رفح، بدعوى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، فيما أبلغ نتنياهو، سكرتيره العسكري أن تطبيق "وقف إنساني" للنار في مدينة رفح أمر مرفوض، بحسب قول القناة.فيما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن "صدور مثل هذه القرارات العسكرية المهمة يفترض أن يكون قد عرض ضمن جلسات مجلس الوزراء، وهو ما ألمح إليه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".
https://sarabic.ae/20240616/سبعة-قتلى-وأكثر-من-عشرة-إصابات-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-مخيم-البريج-وسط-غزة-1089918574.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

نتنياهو يبلغ حكومته بحل مجلس الحرب الإسرائيلي

08:41 GMT 17.06.2024
© AFP 2023 / Debbie Hillرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AFP 2023 / Debbie Hill
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أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومته بحل مجلس الحرب "الكابينيت"، بعد طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الانضمام إلى المجلس.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "إعلان نتنياهو إلغاء مجلس الحرب، يأتي بعد طلب تقدم به بن غفير، لنتنياهو، بضمه لحكومة الحرب بعد استقالة بيني غانتس، وغادي آيزنكوت".
وأوضح نتنياهو أنه لن يتم تشكيل مجلس جديد بعد خروج غانتس، من المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن "المجلس كان ضمن اتفاق الائتلاف مع غانتس، بناء على طلبه، وبمجرد مغادرة غانتس، لم تعد هناك حاجة لتشكيل مجلس جديد".
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وبحسب نتنياهو، لن تكون هناك حكومة حرب جديدة مشكلة من زعماء أحزاب الائتلاف، وهي الفكرة التي سبق أن طرحها الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.
وكان إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد انتقد إعلان الجيش الإسرائيلي "هدنة تكتيكية"جنوبي قطاع غزة، خلال ساعات محددة من النهار بهدف إدخال المساعدات الإنسانية.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الأحد، عن بن غفير، أن من اتخذ قرار تلك الهدنة هو "أحمق ولا ينبغي أن يبقى في منصبه"، على حد وصفه.
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نتنياهو: نحن دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة
أمس, 12:55 GMT
واضاف بن غفير: "للأسف، لم يتم عرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء، وهي تتعارض مع قراراته. لقد حان الوقت للخروج من المفهوم الأمني ​​الذي عفا عليه الزمن، قبل 7 أكتوبر، ووقف النهج المجنون والواهم الذي لا يجلب لنا إلا المزيد من القتلى".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه سمع عن "الهدنة التكتيكية" جنوبي قطاع غزة، من وسائل الإعلام.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن نتنياهو سماعه عما نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من أن هناك "هدنة تكتيكية" جنوبي رفح، بدعوى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، فيما أبلغ نتنياهو، سكرتيره العسكري أن تطبيق "وقف إنساني" للنار في مدينة رفح أمر مرفوض، بحسب قول القناة.
فيما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن "صدور مثل هذه القرارات العسكرية المهمة يفترض أن يكون قد عرض ضمن جلسات مجلس الوزراء، وهو ما ألمح إليه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".
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