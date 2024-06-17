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https://sarabic.ae/20240617/وفاة-قائد-طائرة-خلال-رحلة-متجهة-من-القاهرة-إلى-السعودية-فيديو-1089928511.html
وفاة قائد طائرة خلال رحلة متجهة من القاهرة إلى السعودية... فيديو
وفاة قائد طائرة خلال رحلة متجهة من القاهرة إلى السعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
فوجئ ركاب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى مدينة الطائف بإعلان أن مسار الرحلة سيتغير وسيؤدي إلى هبوط اضطراري في جدة بعد وفاة قبطانها أثناء رحلة في الجو. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T09:56+0000
2024-06-17T09:56+0000
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وتم تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في جدة، حيث قال مساعد الطيار: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إعلان مساعد الطيار عن وفاة قائد الطائرة خلال رحلة متجهة من القاهرة إلى الطائف.الطيار المتوفي اسمه "حسن يوسف عدس" وهو ذو خبرة كبيرة في الطيران وخاصة قيادة الطائرات من نوع إيرباص A320.ولا يزال سبب الوفاة غير معروف، إلا أن طبيبا نشر تغريدة تشمل صورة عدس، مشيرًا إلى ذراعيه بالقول: "رحمة الله.. واضح سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas (الورم الصفراوي).. مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا".
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وفاة قائد طائرة خلال رحلة متجهة من القاهرة إلى السعودية... فيديو

09:56 GMT 17.06.2024
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
فوجئ ركاب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى مدينة الطائف بإعلان أن مسار الرحلة سيتغير وسيؤدي إلى هبوط اضطراري في جدة بعد وفاة قبطانها أثناء رحلة في الجو.
وتم تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في جدة، حيث قال مساعد الطيار: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".

تم تغيير مسار الرحلة وتم إجراء هبوط اضطراري في جدة، حيث قال مساعد الطيار: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة بسبب وفاة أخي وصديقي، قائد الطائرة، الكابتن حسن".

وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إعلان مساعد الطيار عن وفاة قائد الطائرة خلال رحلة متجهة من القاهرة إلى الطائف.
الطيار المتوفي اسمه "حسن يوسف عدس" وهو ذو خبرة كبيرة في الطيران وخاصة قيادة الطائرات من نوع إيرباص A320.
ولا يزال سبب الوفاة غير معروف، إلا أن طبيبا نشر تغريدة تشمل صورة عدس، مشيرًا إلى ذراعيه بالقول: "رحمة الله.. واضح سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas (الورم الصفراوي).. مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا".
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