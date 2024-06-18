https://sarabic.ae/20240618/إيطاليا-توضح-سبب-عدم-توقيع-عدد-من-الدول-على-البيان-بشأن-أوكرانيا-في-سويسرا-1089961538.html

إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا

إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا

سبوتنيك عربي

أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أن رفض بعض الدول التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا، يأتي "خوفا" من... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T12:38+0000

2024-06-18T12:38+0000

2024-06-18T12:38+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/10/1089917056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50ebb90298aa8c9c7cf21febb2e0587a.jpg

وقال تاياني في هذا الصدد: "نحن ندرك أن لاعبين عالميين مثل الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات والمكسيك وكولومبيا، على الرغم من مشاركتهم في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، لم يوقعوا على الوثيقة النهائية".وتابع تاياني بالقول إن "ذلك يأتي بسبب رغبة هذه الدول في الحفاظ على موقف محايد حتى لا تضر العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقبل كل شيء، أن يكون لديهم موقف حر قبل المفاوضات المستقبلية".كما أكد تاياني على ضرورة "الترويج لخطاب يدعم الموقف الأوكراني، ويجذب الدول الرئيسية التي يمكنها الدخول في حوار مع موسكو"، بحسب قوله.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء عدد من الدول الأخرى لم يحضروا إلى سويسرا، وغادر بعض المشاركين من الحدث مبكرا، مثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والمستشار الألماني أولاف شولتس.وفي وقت سابق، ذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني، دون مشاركة روسيا، أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

https://sarabic.ae/20240617/ليس-للسلام-بل-للحرب-خبراء-يوضحون-أسباب-فشل-مؤتمر-سويسرا--1089931560.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم