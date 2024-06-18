https://sarabic.ae/20240618/إيطاليا-توضح-سبب-عدم-توقيع-عدد-من-الدول-على-البيان-بشأن-أوكرانيا-في-سويسرا-1089961538.html
إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا
إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا
سبوتنيك عربي
أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أن رفض بعض الدول التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا، يأتي "خوفا" من... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T12:38+0000
2024-06-18T12:38+0000
2024-06-18T12:38+0000
العالم
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وقال تاياني في هذا الصدد: "نحن ندرك أن لاعبين عالميين مثل الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات والمكسيك وكولومبيا، على الرغم من مشاركتهم في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، لم يوقعوا على الوثيقة النهائية".وتابع تاياني بالقول إن "ذلك يأتي بسبب رغبة هذه الدول في الحفاظ على موقف محايد حتى لا تضر العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقبل كل شيء، أن يكون لديهم موقف حر قبل المفاوضات المستقبلية".كما أكد تاياني على ضرورة "الترويج لخطاب يدعم الموقف الأوكراني، ويجذب الدول الرئيسية التي يمكنها الدخول في حوار مع موسكو"، بحسب قوله.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء عدد من الدول الأخرى لم يحضروا إلى سويسرا، وغادر بعض المشاركين من الحدث مبكرا، مثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والمستشار الألماني أولاف شولتس.وفي وقت سابق، ذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني، دون مشاركة روسيا، أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20240617/ليس-للسلام-بل-للحرب-خبراء-يوضحون-أسباب-فشل-مؤتمر-سويسرا--1089931560.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا
أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أن رفض بعض الدول التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا، يأتي "خوفا" من التأثير على علاقاتها مع روسيا، بحسب قوله.
وقال تاياني في هذا الصدد: "نحن ندرك أن لاعبين عالميين مثل الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات والمكسيك وكولومبيا، على الرغم من مشاركتهم في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، لم يوقعوا على الوثيقة النهائية".
وتابع تاياني بالقول إن "ذلك يأتي بسبب رغبة هذه الدول في الحفاظ على موقف محايد حتى لا تضر العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقبل كل شيء، أن يكون لديهم موقف حر قبل المفاوضات المستقبلية".
كما أكد تاياني على ضرورة "الترويج لخطاب يدعم الموقف الأوكراني، ويجذب الدول الرئيسية التي يمكنها الدخول في حوار مع موسكو"، بحسب قوله.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء عدد من الدول الأخرى لم يحضروا إلى سويسرا، وغادر بعض المشاركين من الحدث مبكرا، مثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وفي وقت سابق، ذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع
في الصراع الأوكراني، دون مشاركة روسيا، أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.