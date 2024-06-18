إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا

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شاهد المقرات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة التي صورها "حزب الله" من السماء... فيديو
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النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
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10:03 GMT
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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https://sarabic.ae/20240618/إيطاليا-توضح-سبب-عدم-توقيع-عدد-من-الدول-على-البيان-بشأن-أوكرانيا-في-سويسرا-1089961538.html
إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا
إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا
سبوتنيك عربي
أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أن رفض بعض الدول التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا، يأتي "خوفا" من... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T12:38+0000
2024-06-18T12:38+0000
العالم
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وقال تاياني في هذا الصدد: "نحن ندرك أن لاعبين عالميين مثل الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات والمكسيك وكولومبيا، على الرغم من مشاركتهم في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، لم يوقعوا على الوثيقة النهائية".وتابع تاياني بالقول إن "ذلك يأتي بسبب رغبة هذه الدول في الحفاظ على موقف محايد حتى لا تضر العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقبل كل شيء، أن يكون لديهم موقف حر قبل المفاوضات المستقبلية".كما أكد تاياني على ضرورة "الترويج لخطاب يدعم الموقف الأوكراني، ويجذب الدول الرئيسية التي يمكنها الدخول في حوار مع موسكو"، بحسب قوله.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء عدد من الدول الأخرى لم يحضروا إلى سويسرا، وغادر بعض المشاركين من الحدث مبكرا، مثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والمستشار الألماني أولاف شولتس.وفي وقت سابق، ذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني، دون مشاركة روسيا، أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20240617/ليس-للسلام-بل-للحرب-خبراء-يوضحون-أسباب-فشل-مؤتمر-سويسرا--1089931560.html
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إيطاليا توضح سبب عدم توقيع عدد من الدول على البيان بشأن أوكرانيا في سويسرا

12:38 GMT 18.06.2024
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZERالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة السلام في أوكرانيا
المؤتمر الصحفي الختامي لقمة السلام في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZER
تابعنا عبر
أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أن رفض بعض الدول التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا، يأتي "خوفا" من التأثير على علاقاتها مع روسيا، بحسب قوله.
وقال تاياني في هذا الصدد: "نحن ندرك أن لاعبين عالميين مثل الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات والمكسيك وكولومبيا، على الرغم من مشاركتهم في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، لم يوقعوا على الوثيقة النهائية".
وتابع تاياني بالقول إن "ذلك يأتي بسبب رغبة هذه الدول في الحفاظ على موقف محايد حتى لا تضر العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقبل كل شيء، أن يكون لديهم موقف حر قبل المفاوضات المستقبلية".
المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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كما أكد تاياني على ضرورة "الترويج لخطاب يدعم الموقف الأوكراني، ويجذب الدول الرئيسية التي يمكنها الدخول في حوار مع موسكو"، بحسب قوله.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء عدد من الدول الأخرى لم يحضروا إلى سويسرا، وغادر بعض المشاركين من الحدث مبكرا، مثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وفي وقت سابق، ذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني، دون مشاركة روسيا، أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
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