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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240617/ليس-للسلام-بل-للحرب-خبراء-يوضحون-أسباب-فشل-مؤتمر-سويسرا--1089931560.html
"ليس للسلام بل للحرب"... خبراء يوضحون أسباب فشل مؤتمر سويسرا
"ليس للسلام بل للحرب"... خبراء يوضحون أسباب فشل مؤتمر سويسرا
سبوتنيك عربي
قال الأكاديمي والباحث السياسي، د. محمود الأفندي، إن "مؤتمر سويسرا كان فاشلا بامتياز بكل معاييره لعدة اسباب، أهمها عدم دعوة روسيا، وهو ما يعني أنه مؤتمر من طرف... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T12:04+0000
2024-06-17T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/10/1089909424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96058860065fcbb7ff2225ab693d20ac.jpg
وأوضح الخبير، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "ضغوطا أمريكية مورست على بعض الدول لحضور المؤتمر مثل دول الجنوب التي ذهبت إلى هناك وأعطت قراراها السياسي مثل السعودية والأردن والعراق والدول العربية والإسلامية التي رفضت التوقيع على البيان الختامي"، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان "محاولة أمريكية وغربية أخرى لعزل روسيا بعد فشل عملياتهم العسكرية في أوكرانيا، فاتجهوا إلى محاولة الضغط على روسيا لإقرار السلام من طرف واحد، ولهذا كان المؤتمر فاشلا، خاصة بعد أن رأت الدول المشاركة ما يحصل فعليا على الأرض، وتغير الوضع الجيوسياسي".واعتبر الأفندي أن "السبب الأساسي لفشل هذا المؤتمر كان الخطة التي قدمها الرئيس بوتين، والتي تناولها كل من حضر المؤتمر، وتمت مناقشتها بدلا عن جدول الأعمال الذي وضعه مستشار الرئيس الأمريكي، وهو ما يعني نجاح خطاب بوتين في تحويل عقارب الساعة باتجاه مناقشة المقترح الواضح للسلام الذي قدمه، وهو ما دفع وزير الخارجية التركي إلى مطالبة المؤتمر بمناقشة هذه خطة بوتين، حتى لو لم تكن مقبولة من الغرب، حيث أنها تتضمن مقترحا واضحا للسلام".وأكد الأفندي أن "كل العوامل المتعلقة بهذا المؤتمر من تأسيس، وجدول أعمال، إلى خطاب بوتين، أدت فعليا إلى فشل هذا المؤتمر، لأن الغاية منه لم تكن إحلال السلام".في السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي، كامل المرعاش، إن "المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة وأوروبا يعتبر مسألة هروب للأمام من الاستحقاق الذي عرضه بوتين لبدء مفاوضات لإنهاء هذه الحرب العبثية"، مشيرًا إلى أن "عدد الدول المستهدفة للمشاركة في هذا المؤتمر كان في البداية 100 دولة، لكن لم تحضر سوى 91 فحسب ولم تحضر الصين، ومن بين الدول الـ91 دولة التي شاركت رفضت 11 دولة التوقيع على البيان الختامي، والسبب واضح هو أن هذا المؤتمر كان موجها بالدرجة الأولى للدعاية للحرب، ولاستمرار حرب الأطلسي على روسيا، ولم يكن يستهدف أبدا إحلال السلام وإنهاء هذه الحرب العبثية".وأكد المرعاش أن "هذا المؤتمر فشل لأنه لم يحقق الأغراض التي صمم من أجلها وهي دعم الولايات المتحدة وأوروبا في حربها ضد روسيا، وهذا الفشل تم إعلانه بشكل صريح من قبل الدول الفاعلة في العالم وحتى تلك التي حضرت إلى المؤتمر، ورفضت التوقيع على البيان الختامي خاصة الهند والبرازيل وهما دولتان قويتان وفاعلتان على المستوي الدولي".واتفق خبير الشؤون الآسيوية، د. وائل عواد، مع هذا الرأي، قائلا إن "الدول التي اجتمعت في سويسرا هدفت من خلال المؤتمر إلى الاستمرار في الحرب ودعم أوكرانيا بكافة أنواع الأسلحة للإبقاء على الحرب واستنزاف روسيا، وقد أدركت الدول التي امتنعت عن توقيع البيان الختامي أن هذا المؤتمر لم يهدف فقط للترويج للحرب لكنه لا يريد إيجاد حل سلمي للأزمة، ومن هنا جاء امتناع الهند عن توقيع البيان الختامي ليصب في اتجاه قرارها بأنها تريد أن تكون على تواصل مع جميع الأطراف المعنية".وأوضح الخبير أن "تمثيل الهند كان ضعيفا في هذا المؤتمر، وكانت مشاركتها لمجرد المشاركة في هذه الفعالية حيث أن قرارات المؤتمر غير ملزمة، وأيضا من واقع رغبة الهند في إيقاف هذه الحرب استنادا إلى موقفها الثابت الذي أعلنه رئيس الوزراء".يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى لم يحضروا إلى سويسرا، وغادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20240616/الهند-توضح-سبب-رفضها-البيان-الختامي-لـمؤتمر-سويسرا-1089914358.html
https://sarabic.ae/20240616/وزير-الخارجية-السويسري-لا-يمكن-تنفيذ-بنود-المؤتمر-بشأن-أوكرانيا-دون-مشاركة-روسيا-1089912373.html
https://sarabic.ae/20240616/الدوما-الروسي-مؤتمر-سويسرا-أظهر-انقساما-في-العالم-فيما-يتعلق-بتسوية-الصراع-الأوكراني-1089913658.html
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حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, تقارير سبوتنيك

"ليس للسلام بل للحرب"... خبراء يوضحون أسباب فشل مؤتمر سويسرا

12:04 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 12:05 GMT 17.06.2024)
© AFP 2023 / URS FLUEELERالمؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا
المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AFP 2023 / URS FLUEELER
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حصري
قال الأكاديمي والباحث السياسي، د. محمود الأفندي، إن "مؤتمر سويسرا كان فاشلا بامتياز بكل معاييره لعدة اسباب، أهمها عدم دعوة روسيا، وهو ما يعني أنه مؤتمر من طرف واحد، وليس مؤتمر سلام بل مؤتمر حرب".
وأوضح الخبير، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "ضغوطا أمريكية مورست على بعض الدول لحضور المؤتمر مثل دول الجنوب التي ذهبت إلى هناك وأعطت قراراها السياسي مثل السعودية والأردن والعراق والدول العربية والإسلامية التي رفضت التوقيع على البيان الختامي"، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان "محاولة أمريكية وغربية أخرى لعزل روسيا بعد فشل عملياتهم العسكرية في أوكرانيا، فاتجهوا إلى محاولة الضغط على روسيا لإقرار السلام من طرف واحد، ولهذا كان المؤتمر فاشلا، خاصة بعد أن رأت الدول المشاركة ما يحصل فعليا على الأرض، وتغير الوضع الجيوسياسي".
العلم الهندي و الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الهند توضح سبب رفضها البيان الختامي لـ"مؤتمر سويسرا"
أمس, 16:50 GMT
واعتبر الأفندي أن "السبب الأساسي لفشل هذا المؤتمر كان الخطة التي قدمها الرئيس بوتين، والتي تناولها كل من حضر المؤتمر، وتمت مناقشتها بدلا عن جدول الأعمال الذي وضعه مستشار الرئيس الأمريكي، وهو ما يعني نجاح خطاب بوتين في تحويل عقارب الساعة باتجاه مناقشة المقترح الواضح للسلام الذي قدمه، وهو ما دفع وزير الخارجية التركي إلى مطالبة المؤتمر بمناقشة هذه خطة بوتين، حتى لو لم تكن مقبولة من الغرب، حيث أنها تتضمن مقترحا واضحا للسلام".
وأكد الأفندي أن "كل العوامل المتعلقة بهذا المؤتمر من تأسيس، وجدول أعمال، إلى خطاب بوتين، أدت فعليا إلى فشل هذا المؤتمر، لأن الغاية منه لم تكن إحلال السلام".
في السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي، كامل المرعاش، إن "المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة وأوروبا يعتبر مسألة هروب للأمام من الاستحقاق الذي عرضه بوتين لبدء مفاوضات لإنهاء هذه الحرب العبثية"، مشيرًا إلى أن "عدد الدول المستهدفة للمشاركة في هذا المؤتمر كان في البداية 100 دولة، لكن لم تحضر سوى 91 فحسب ولم تحضر الصين، ومن بين الدول الـ91 دولة التي شاركت رفضت 11 دولة التوقيع على البيان الختامي، والسبب واضح هو أن هذا المؤتمر كان موجها بالدرجة الأولى للدعاية للحرب، ولاستمرار حرب الأطلسي على روسيا، ولم يكن يستهدف أبدا إحلال السلام وإنهاء هذه الحرب العبثية".
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية السويسري: لا يمكن تنفيذ بنود "مؤتمر السلام" دون مشاركة روسيا
أمس, 15:07 GMT
وأكد المرعاش أن "هذا المؤتمر فشل لأنه لم يحقق الأغراض التي صمم من أجلها وهي دعم الولايات المتحدة وأوروبا في حربها ضد روسيا، وهذا الفشل تم إعلانه بشكل صريح من قبل الدول الفاعلة في العالم وحتى تلك التي حضرت إلى المؤتمر، ورفضت التوقيع على البيان الختامي خاصة الهند والبرازيل وهما دولتان قويتان وفاعلتان على المستوي الدولي".
واتفق خبير الشؤون الآسيوية، د. وائل عواد، مع هذا الرأي، قائلا إن "الدول التي اجتمعت في سويسرا هدفت من خلال المؤتمر إلى الاستمرار في الحرب ودعم أوكرانيا بكافة أنواع الأسلحة للإبقاء على الحرب واستنزاف روسيا، وقد أدركت الدول التي امتنعت عن توقيع البيان الختامي أن هذا المؤتمر لم يهدف فقط للترويج للحرب لكنه لا يريد إيجاد حل سلمي للأزمة، ومن هنا جاء امتناع الهند عن توقيع البيان الختامي ليصب في اتجاه قرارها بأنها تريد أن تكون على تواصل مع جميع الأطراف المعنية".
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدوما الروسي: مؤتمر سويسرا أظهر انقساما في العالم فيما يتعلق بتسوية الصراع الأوكراني
أمس, 16:12 GMT
وأوضح الخبير أن "تمثيل الهند كان ضعيفا في هذا المؤتمر، وكانت مشاركتها لمجرد المشاركة في هذه الفعالية حيث أن قرارات المؤتمر غير ملزمة، وأيضا من واقع رغبة الهند في إيقاف هذه الحرب استنادا إلى موقفها الثابت الذي أعلنه رئيس الوزراء".
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى لم يحضروا إلى سويسرا، وغادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.
وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
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