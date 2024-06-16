https://sarabic.ae/20240616/الخارجية-الأوكرانية-القمة-المقبلة-ستكون-نهاية-الحرب-ونحتاج-روسيا-على-طاولة-المفاوضات-1089918061.html

الخارجية الأوكرانية: القمة المقبلة ستكون نهاية الحرب ونحتاج روسيا على طاولة المفاوضات

الخارجية الأوكرانية: القمة المقبلة ستكون نهاية الحرب ونحتاج روسيا على طاولة المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن المؤتمر الدولي المقبل بشأن أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى السلام وإنهاء الصراع، وأنه ستتم دعوة روسيا لحضور القمة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T20:51+0000

2024-06-16T20:51+0000

2024-06-16T20:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونقلت صحيفة "سترانا" عن كوليبا أن "الفكرة هي أن القمة المقبلة ستكون نهاية الحرب، وبالطبع، نحتاج إلى الجانب الآخر على طاولة المفاوضات، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى كلا الجانبين لإنهاء الحرب".واعترف رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية بأنه سيكون من الضروري عاجلاً أم آجلاً التحدث مع روسيا.وخرج العراق والأردن من قائمة الدول الموقعة على البيان المشترك بعد مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا، ونتيجة لذلك انخفض عدد المؤيدين للوثيقة إلى 77 من أصل 91 مشاركا، بحسب قائمة الدول الموقعة في المؤتمرالمنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس الاتحادي السويسري.كما لم توقع على الوثيقة كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك أرمينيا والبحرين وإندونيسيا وليبيا والمكسيك وتايلاند.ولم يوقع الفاتيكان على إعلان القمة بشأن أوكرانيا، استنادا إلى وضعه المراقب، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بالفاتيكان لوكالة "سبوتنيك".وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن البيان الختامي لمؤتمر سويسرا أكد ضرورة الحوار بين كافة الأطراف ضروري لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وقام المنظمون بنشر قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي في بورغنشتوك.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، وغادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240616/العراق-والأردن-يسحبان-توقيعيهما-من-البيان-الختامي-لـمؤتمر-أوكرانيا-1089917213.html

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