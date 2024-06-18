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الأمم المتحدة: السودان يتدمر بسبب حرب تدور بين طرفين
الأمم المتحدة: السودان يتدمر بسبب حرب تدور بين طرفين
سبوتنيك عربي
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن "نسبة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفعت إلى 72%". 18.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-18T09:08+0000
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وقال تورك، خلال كلمته في افتتاح الدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة"، مؤكدا أن الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية يتدهور بشكل كبير.وبشأن السودان، أوضح المسؤول الأممي أن "السودان يُـدمر في حرب بين طرفين"، محمّلا كلاهما مسوؤلية ارتكاب جرائم حرب هناك. وحث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة في السودان على إجراء تحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240616/حمدوك-انقلاب-البرهان-على-الحكومة-المدنية-في-السودان-مهد-لاندلاع-الحرب-الحالية-1089906042.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمم المتحدة: السودان يتدمر بسبب حرب تدور بين طرفين

09:07 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 18.06.2024)
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFIمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFI
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أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن "نسبة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفعت إلى 72%".
وقال تورك، خلال كلمته في افتتاح الدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة"، مؤكدا أن الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية يتدهور بشكل كبير.
وبشأن السودان، أوضح المسؤول الأممي أن "السودان يُـدمر في حرب بين طرفين"، محمّلا كلاهما مسوؤلية ارتكاب جرائم حرب هناك.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
حمدوك: انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في السودان مهد لاندلاع الحرب الحالية
16 يونيو, 11:04 GMT
وحث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة في السودان على إجراء تحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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