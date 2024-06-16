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حمدوك: انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في السودان مهد لاندلاع الحرب الحالية
حمدوك: انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في السودان مهد لاندلاع الحرب الحالية
سبوتنيك عربي
صرح عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية "تقدم" السودانية، اليوم الأحد، بأن الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في العام 2021 ضد الحكومة المدنية القائمة آنذاك هيأ... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، أمس السبت، أن انقلاب البرهان يعد "استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".وقال حمدوك:ولم يكتف رئيس تنسيقية "تقدم" السودانية بذلك، بل دعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته عبر آليات مجلس الأمن في حال انهيار الدولة السودانية وتطور الأزمة الإنسانية من لجوء ومجاعة إلى مهدد للأمن والسلم الدوليين".وناشد حمدوك بضرورة "السعي الفوري والجاد إلى إيقاف الحرب بإعادة طرفيها إلى طاولة التفاوض، وفق رؤية متكاملة للحل تؤدي إلى الوقف الفوري للحرب"، مشددا على أن "التعامل مع مثل هذه الظروف الحرجة في تاريخ الأوطان يتطلب شجاعة امتلاك الإرادة السياسية القوية واتخاذ القرارات الشجاعة". وأفاد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، بأنه "من المؤسف أن هذه الحرب المؤلمة دخلت مرحلة غير مسبوقة من تدمير للشعب السوداني ومقدراته وازدياد في الانتهاكات كمًا وكيفًا". واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240612/البرهان-الحرب-في-السودان-خطط-لها-آل-دقلو-للاستيلاء-على-السلطة-1089795344.html
https://sarabic.ae/20240522/مسؤولة-أممية-تتحدث-عن-ظهور-علامات-للإبادة-الجماعية-في-السودان-1089112849.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار

حمدوك: انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في السودان مهد لاندلاع الحرب الحالية

11:04 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 11:07 GMT 16.06.2024)
© AFP 2023 / -رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AFP 2023 / -
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صرح عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية "تقدم" السودانية، اليوم الأحد، بأن الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في العام 2021 ضد الحكومة المدنية القائمة آنذاك هيأ لاندلاع الحرب الحالية".
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، أمس السبت، أن انقلاب البرهان يعد "استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".
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وقال حمدوك:
إن استمرار الصراع المسلح وتمدده لكل يوم جديد يعرض البلاد لأخطار وجودية مع تنامى خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، مما يهدد بقاء الدولة السودانية.
ولم يكتف رئيس تنسيقية "تقدم" السودانية بذلك، بل دعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته عبر آليات مجلس الأمن في حال انهيار الدولة السودانية وتطور الأزمة الإنسانية من لجوء ومجاعة إلى مهدد للأمن والسلم الدوليين".
وناشد حمدوك بضرورة "السعي الفوري والجاد إلى إيقاف الحرب بإعادة طرفيها إلى طاولة التفاوض، وفق رؤية متكاملة للحل تؤدي إلى الوقف الفوري للحرب"، مشددا على أن "التعامل مع مثل هذه الظروف الحرجة في تاريخ الأوطان يتطلب شجاعة امتلاك الإرادة السياسية القوية واتخاذ القرارات الشجاعة".
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وأفاد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، بأنه "من المؤسف أن هذه الحرب المؤلمة دخلت مرحلة غير مسبوقة من تدمير للشعب السوداني ومقدراته وازدياد في الانتهاكات كمًا وكيفًا".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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