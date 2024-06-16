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حمدوك: انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في السودان مهد لاندلاع الحرب الحالية

حمدوك: انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في السودان مهد لاندلاع الحرب الحالية

سبوتنيك عربي

صرح عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية "تقدم" السودانية، اليوم الأحد، بأن الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في العام 2021 ضد الحكومة المدنية القائمة آنذاك هيأ... 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T11:04+0000

2024-06-16T11:04+0000

2024-06-16T11:07+0000

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ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، أمس السبت، أن انقلاب البرهان يعد "استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".وقال حمدوك:ولم يكتف رئيس تنسيقية "تقدم" السودانية بذلك، بل دعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته عبر آليات مجلس الأمن في حال انهيار الدولة السودانية وتطور الأزمة الإنسانية من لجوء ومجاعة إلى مهدد للأمن والسلم الدوليين".وناشد حمدوك بضرورة "السعي الفوري والجاد إلى إيقاف الحرب بإعادة طرفيها إلى طاولة التفاوض، وفق رؤية متكاملة للحل تؤدي إلى الوقف الفوري للحرب"، مشددا على أن "التعامل مع مثل هذه الظروف الحرجة في تاريخ الأوطان يتطلب شجاعة امتلاك الإرادة السياسية القوية واتخاذ القرارات الشجاعة". وأفاد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، بأنه "من المؤسف أن هذه الحرب المؤلمة دخلت مرحلة غير مسبوقة من تدمير للشعب السوداني ومقدراته وازدياد في الانتهاكات كمًا وكيفًا". واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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https://sarabic.ae/20240522/مسؤولة-أممية-تتحدث-عن-ظهور-علامات-للإبادة-الجماعية-في-السودان-1089112849.html

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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار