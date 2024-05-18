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القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الحرب في السودان تفقد نحو مليوني عامل وظائفهم
الحرب في السودان تفقد نحو مليوني عامل وظائفهم
سبوتنيك عربي
أفادت الغرفة الصناعية في السودان، اليوم السبت، بأن الحرب الدائرة منذ نحو عام أفقدت أكثر من مليون و800 عامل وظائفهم منذ بدايتها. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن الغرفة التجارية، أن "حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الصناعي بولاية الخرطوم، تجاوز 50 مليون دولار، حيث توقف 90 % من المصانع عن العمل في البلاد".وأوضح معاوية البرير، ممثل الغرفة التجارية أن "القطاع الصناعي تعرض إلى خسائر ضخمة وتوقف أكتر من مليون و800 ألف عامل وموظف عن العمل"، مشيرا إلى أن "الجانب الأهم هو العمل على إعادة تشغيل المصانع وإرجاع العمالة المتوقفة عن العمل من الفئات والمهنيين والشباب والعاملين".ولفت جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إلى إن "الحرب دمرت كل المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية في ولاية الخرطوم".وفي وقت سابق، أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لم تتلق سوى 12% فقط من تمويل يقدر بـ2.7 مليار دولار، مطلوبة لتوفير مساعدات للسودان، لافتة إلى أن البلاد على "شفا مجاعة".ووصف ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، للصحفيين، نقص التمويل بأنه "كارثي".وقال المسؤول الأممي: "من دون وصول المزيد من الموارد بسرعة، لن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة".وأضاف: "لقد حان الوقت لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها، وأن يكثفوا جهودهم ويساعدونا في مساعدة السودان وأن يكونوا جزءًا من تغيير المسار الحالي الذي يؤدي إلى حافة الهاوية".
https://sarabic.ae/20240515/إنشاء-مصفاة-جديدة-للذهب-هل-يغير-من-الوضع-السياسي-والاقتصادي-في-السودان؟-1088875777.html
https://sarabic.ae/20240515/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-قائدين-بقوات-الدعم-السريع-في-السودان-1088867239.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار

الحرب في السودان تفقد نحو مليوني عامل وظائفهم

13:13 GMT 18.05.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHABتدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أفادت الغرفة الصناعية في السودان، اليوم السبت، بأن الحرب الدائرة منذ نحو عام أفقدت أكثر من مليون و800 عامل وظائفهم منذ بدايتها.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن الغرفة التجارية، أن "حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الصناعي بولاية الخرطوم، تجاوز 50 مليون دولار، حيث توقف 90 % من المصانع عن العمل في البلاد".
وأوضح معاوية البرير، ممثل الغرفة التجارية أن "القطاع الصناعي تعرض إلى خسائر ضخمة وتوقف أكتر من مليون و800 ألف عامل وموظف عن العمل"، مشيرا إلى أن "الجانب الأهم هو العمل على إعادة تشغيل المصانع وإرجاع العمالة المتوقفة عن العمل من الفئات والمهنيين والشباب والعاملين".
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ولفت جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إلى إن "الحرب دمرت كل المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية في ولاية الخرطوم".
وفي وقت سابق، أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لم تتلق سوى 12% فقط من تمويل يقدر بـ2.7 مليار دولار، مطلوبة لتوفير مساعدات للسودان، لافتة إلى أن البلاد على "شفا مجاعة".
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ووصف ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، للصحفيين، نقص التمويل بأنه "كارثي".
وقال المسؤول الأممي: "من دون وصول المزيد من الموارد بسرعة، لن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة".
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها، وأن يكثفوا جهودهم ويساعدونا في مساعدة السودان وأن يكونوا جزءًا من تغيير المسار الحالي الذي يؤدي إلى حافة الهاوية".
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