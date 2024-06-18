https://sarabic.ae/20240618/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-رادارات-وزورقا-مسيرا-لـأنصار-الله-1089944671.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 رادارات وزورقا مسيرا لـ"أنصار الله"

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 رادارات وزورقا مسيرا لـ"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تدمير رادارات وزورقاً مسيراً تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر غارات على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T02:08+0000

2024-06-18T02:08+0000

2024-06-18T02:08+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير أربعة رادارات للحوثيين وسفينة سطحية غير مأهولة في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".وأضافت: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".واعتبرت أن "هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 10 غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله" في محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، توزعت بـ 6 غارات على مطار الحديدة الدولي، و4 غارات على جزيرة كمران شمال غربي مدينة الحديدة.وجاءت الغارات الأمريكية والبريطانية على مواقع "أنصار الله" في الحديدة، بعد 24 ساعة من إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في البحرين الأحمر والعربي.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت الماضي، تدمير 7 رادارات لـ "أنصار الله" في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرةً إلى "أن هذه الرادارات تسمح لها باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر".ويوم الخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" اندلاع حريق في سفينة بالبحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة، وإصابة سفينتين خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وبدأت أميركا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-7-رادارات-وزورقين-مسيرين-لـ-أنصار-الله-اليمنية-1089879688.html

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن