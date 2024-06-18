الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 رادارات وزورقا مسيرا لـ"أنصار الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240618/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-رادارات-وزورقا-مسيرا-لـأنصار-الله-1089944671.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 رادارات وزورقا مسيرا لـ"أنصار الله"
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 رادارات وزورقا مسيرا لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تدمير رادارات وزورقاً مسيراً تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر غارات على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T02:08+0000
2024-06-18T02:08+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f507e1a4a308c0a9f9e548905853990d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير أربعة رادارات للحوثيين وسفينة سطحية غير مأهولة في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".وأضافت: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".واعتبرت أن "هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 10 غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله" في محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، توزعت بـ 6 غارات على مطار الحديدة الدولي، و4 غارات على جزيرة كمران شمال غربي مدينة الحديدة.وجاءت الغارات الأمريكية والبريطانية على مواقع "أنصار الله" في الحديدة، بعد 24 ساعة من إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في البحرين الأحمر والعربي.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت الماضي، تدمير 7 رادارات لـ "أنصار الله" في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرةً إلى "أن هذه الرادارات تسمح لها باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر".ويوم الخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" اندلاع حريق في سفينة بالبحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة، وإصابة سفينتين خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وبدأت أميركا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240616/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-ضد-مدمرة-أمريكية-وسفينتين-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1089916359.html
https://sarabic.ae/20240615/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-7-رادارات-وزورقين-مسيرين-لـ-أنصار-الله-اليمنية-1089879688.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b60ee535e7793041407928978ceeac00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش الأمريكي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
الجيش الأمريكي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 رادارات وزورقا مسيرا لـ"أنصار الله"

02:08 GMT 18.06.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تدمير رادارات وزورقاً مسيراً تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر غارات على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير أربعة رادارات للحوثيين وسفينة سطحية غير مأهولة في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".
المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي
16 يونيو, 19:07 GMT
وأضافت: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
واعتبرت أن "هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
يأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 10 غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله" في محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، توزعت بـ 6 غارات على مطار الحديدة الدولي، و4 غارات على جزيرة كمران شمال غربي مدينة الحديدة.
وجاءت الغارات الأمريكية والبريطانية على مواقع "أنصار الله" في الحديدة، بعد 24 ساعة من إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في البحرين الأحمر والعربي.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 7 رادارات وزورقين مسيرين لـ"أنصار الله" اليمنية
15 يونيو, 03:17 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت الماضي، تدمير 7 رادارات لـ "أنصار الله" في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرةً إلى "أن هذه الرادارات تسمح لها باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر".
ويوم الخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" اندلاع حريق في سفينة بالبحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة، وإصابة سفينتين خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.
وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
وبدأت أميركا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثةأمس, 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثةأمس, 07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала