https://sarabic.ae/20240618/بلينكن-الولايات-المتحدة-تواصل-تزويد-إسرائيل-بالأسلحة-1089968620.html

بلينكن: الولايات المتحدة تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة

بلينكن: الولايات المتحدة تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، باستثناء شحنة واحدة من القنابل الجوية التي لا تزال معلقة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T17:07+0000

2024-06-18T17:07+0000

2024-06-18T17:07+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "مستمرون في مراجعة إحدى الشحنات التي تحدث عنها الرئيس بايدن، وهي القنابل التي تزن 2000 رطل، بسبب مخاوف بشأن احتمال استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل رفح (في قطاع غزة). وهذا لا يزال قيد المراجعة".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل.ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، أنه حينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في زيارة إلى تل أبيب، في الآونة الأخيرة، شدد عليه رئيس الوزراء ضرورة فك واشنطن قيود تزويد إسرائيل بالأسلحة.وأوضح نتنياهو أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، مؤكد أن "بلينكن أوضح له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل ليل نهار لإزالة هذه القيود".وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة"، مشيرة إلى أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصاً في محافظتي غزة والشمال.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق جميع المحتجزين.وتشمل المرحلة الأولى وقفًا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في السجون.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240618/نتنياهو-ليس-معقولا-حجب-الإدارة-الأمريكية-الأسلحة-والذخائر-عن-إسرائيل-1089965023.html

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سبوتنيك عربي

العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى