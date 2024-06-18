ترامب: بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة السبع

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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
مدار الليل والنهار
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خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
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60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
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ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ترامب: بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة السبع
ترامب: بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة السبع
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خلفه جو بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع، ويواصل السخرية من البلاد بسلوكه الغريب. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T23:24+0000
2024-06-18T23:24+0000
ترامب
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية ويسكونسن، في معرض تعليقه على لقطات من إحدى فعاليات القمة، حيث كان لا بد من إعادة بايدن الذي أضاع زملاءه إليهم: "بايدن يحرجنا على المسرح العالمي. في نهاية هذا الأسبوع جعل من الولايات المتحدة أضحوكة في جميع أنحاء العالم".وتابع ترامب، قائلاً: "الآن سيلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي في ذلك. ويقول إن وسائل الإعلام تجعل الأمر يبدو وكأنه لا يعرف مكانه.. ثم قاده أوباما ممسكًا بيده كما لو كان طفلاً. كان بإمكان أوباما أن يفعل ذلك بلطف أكثر، وليس بهذه القسوة. الآن أنصار بايدن مستاؤون للغاية من هذا الحادث".وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، إن مقاطع الفيديو التي تظهر حوادث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي يتم تداولها على الإنترنت، والتي يتصرف فيها رئيس الدولة بشكل غريب ويتجمد في العلن، هي مجرد "تزوير رخيص".
https://sarabic.ae/20240610/ترامب-يتهم-بايدن-بتشجيع-الإتجار-بالبشر-1089691096.html
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ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة السبع

23:24 GMT 18.06.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خلفه جو بايدن أهان الولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع، ويواصل السخرية من البلاد بسلوكه الغريب.
واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية ويسكونسن، في معرض تعليقه على لقطات من إحدى فعاليات القمة، حيث كان لا بد من إعادة بايدن الذي أضاع زملاءه إليهم: "بايدن يحرجنا على المسرح العالمي. في نهاية هذا الأسبوع جعل من الولايات المتحدة أضحوكة في جميع أنحاء العالم".
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
ترامب يتهم بايدن بتشجيع الاتجار بالبشر
10 يونيو, 07:13 GMT
وتابع ترامب، قائلاً: "الآن سيلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي في ذلك. ويقول إن وسائل الإعلام تجعل الأمر يبدو وكأنه لا يعرف مكانه.. ثم قاده أوباما ممسكًا بيده كما لو كان طفلاً. كان بإمكان أوباما أن يفعل ذلك بلطف أكثر، وليس بهذه القسوة. الآن أنصار بايدن مستاؤون للغاية من هذا الحادث".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، إن مقاطع الفيديو التي تظهر حوادث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي يتم تداولها على الإنترنت، والتي يتصرف فيها رئيس الدولة بشكل غريب ويتجمد في العلن، هي مجرد "تزوير رخيص".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعاأمس, 21:24 GMT
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