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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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https://sarabic.ae/20240618/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يهاحم-حكومة-نتنياهو-ويصفها-بـالمجنونة-1089946533.html
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو ويصفها بـ"المجنونة"
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو ويصفها بـ"المجنونة"
سبوتنيك عربي
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة "الإطاحة" بها. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T06:14+0000
2024-06-18T06:34+0000
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال لابيد، عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ لحظة استقالة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أصبحت لدينا الوسائل"، مؤكدا أن "الجميع سيعمل معا لإسقاط الحكومة".وأضاف: "نعتقد أنه من الممكن الإطاحة بحكومة نتنياهو"، واصفًا إياها بالحكومة "المجنونة"، التي تخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال، بحسب قوله.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.وتشمل المرحلة الأولى وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين من السجون.وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240618/ولي-العهد-السعودي-يناشد-المجتمع-الدولي-بالتحرك-لاتخاذ-إجراءات-تضمن-حماية-الأرواح-في-غزة-1089946118.html
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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو ويصفها بـ"المجنونة"

06:14 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 06:34 GMT 18.06.2024)
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد
رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة "الإطاحة" بها.
وقال لابيد، عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ لحظة استقالة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أصبحت لدينا الوسائل"، مؤكدا أن "الجميع سيعمل معا لإسقاط الحكومة".
وأضاف: "نعتقد أنه من الممكن الإطاحة بحكومة نتنياهو"، واصفًا إياها بالحكومة "المجنونة"، التي تخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
وتشمل المرحلة الأولى وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين من السجون.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
ولي العهد السعودي يناشد المجتمع الدولي بالتحرك لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الأرواح في غزة
05:41 GMT
وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعا05:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثةأمس, 07:38 GMT
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