https://sarabic.ae/20240618/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-ما-فعلته-كييف-قبل-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089970153.html
ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا حاولت إظهار نجاحها بالقرب من خاركوف قبل "مؤتمر سويسرا"، لكنها تكبدت خسائر فادحة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T18:35+0000
2024-06-18T18:35+0000
2024-06-18T18:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر في قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "أوكرانيا ألقت كل قواتها الاحتياطية في خاركوف قبل قمة السلام (مؤتمر سويسرا) هذه، لقد أرادوا تحقيق نصر مشرق، لكن ما حدث هو أن جميع القوات الاحتياطية هلكت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240618/مجلة-أمريكية-تكشف-أسباب-فعالية-الطيران-الروسي-في-منطقة-العملية--العسكرية-1089966937.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا حاولت إظهار نجاحها بالقرب من خاركوف قبل "مؤتمر سويسرا"، لكنها تكبدت خسائر فادحة.
وأضاف ريتر في قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "أوكرانيا ألقت كل قواتها الاحتياطية في خاركوف قبل قمة السلام (مؤتمر سويسرا) هذه، لقد أرادوا تحقيق نصر مشرق، لكن ما حدث هو أن جميع القوات الاحتياطية هلكت".
واختتم ضابط المخابرات السابق أنه "لن يكون لدى الأوكرانيين أشخاص لقتلهم، لديهم مشكلة كبيرة مع الأفراد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.