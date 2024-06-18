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بوتين يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة وكيم جونغ أون يستقبله في المطار... فيديو
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-ما-فعلته-كييف-قبل-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089970153.html
ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا حاولت إظهار نجاحها بالقرب من خاركوف قبل "مؤتمر سويسرا"، لكنها تكبدت خسائر فادحة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T18:35+0000
2024-06-18T18:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر في قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "أوكرانيا ألقت كل قواتها الاحتياطية في خاركوف قبل قمة السلام (مؤتمر سويسرا) هذه، لقد أرادوا تحقيق نصر مشرق، لكن ما حدث هو أن جميع القوات الاحتياطية هلكت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240618/مجلة-أمريكية-تكشف-أسباب-فعالية-الطيران-الروسي-في-منطقة-العملية--العسكرية-1089966937.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا

18:35 GMT 18.06.2024
© AFP 2023 / URS FLUEELERالمؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا
المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023 / URS FLUEELER
تابعنا عبر
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا حاولت إظهار نجاحها بالقرب من خاركوف قبل "مؤتمر سويسرا"، لكنها تكبدت خسائر فادحة.
وأضاف ريتر في قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "أوكرانيا ألقت كل قواتها الاحتياطية في خاركوف قبل قمة السلام (مؤتمر سويسرا) هذه، لقد أرادوا تحقيق نصر مشرق، لكن ما حدث هو أن جميع القوات الاحتياطية هلكت".

واختتم ضابط المخابرات السابق أنه "لن يكون لدى الأوكرانيين أشخاص لقتلهم، لديهم مشكلة كبيرة مع الأفراد".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القاذفة سو-34 خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلة أمريكية تكشف أسباب فعالية الطيران الروسي في منطقة العملية العسكرية
16:15 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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