https://sarabic.ae/20240618/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-ما-فعلته-كييف-قبل-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089970153.html

ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق يكشف ما فعلته كييف قبل "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا حاولت إظهار نجاحها بالقرب من خاركوف قبل "مؤتمر سويسرا"، لكنها تكبدت خسائر فادحة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T18:35+0000

2024-06-18T18:35+0000

2024-06-18T18:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ريتر في قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أن "أوكرانيا ألقت كل قواتها الاحتياطية في خاركوف قبل قمة السلام (مؤتمر سويسرا) هذه، لقد أرادوا تحقيق نصر مشرق، لكن ما حدث هو أن جميع القوات الاحتياطية هلكت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240618/مجلة-أمريكية-تكشف-أسباب-فعالية-الطيران-الروسي-في-منطقة-العملية--العسكرية-1089966937.html

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