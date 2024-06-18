https://sarabic.ae/20240618/مجلة-أمريكية-تكشف-أسباب-فعالية-الطيران-الروسي-في-منطقة-العملية--العسكرية-1089966937.html
مجلة أمريكية تكشف أسباب فعالية الطيران الروسي في منطقة العملية العسكرية
مجلة أمريكية تكشف أسباب فعالية الطيران الروسي في منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلات الروسية "سو-34" تعمل بفعالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T16:15+0000
2024-06-18T16:15+0000
2024-06-18T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضافت مجلة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أنه "خلال العام الماضي، جذبت الطائرة "سو-34" اهتمامًا خاصًا نظرًا لفعاليتها في استخدام القنابل الموجهة بدقة على أهداف في أوكرانيا، والتي تسمح للمقاتلات بضرب أهداف على مسافة نحو 70 كيلومترًا".ويوضح أنه يمكن تجهيز القنابل، على وجه الخصوص، بعناصر حرارية قادرة على ضرب مواقع محصنة جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المنشور أن هذه القنابل تتميز بتكلفتها المنخفضة نسبيًا.وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطائرات المتحدة "يو إي سي" أنها نقلت دفعة من القاذفات المقاتلة من طراز "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240618/القوات-الجوية-الفرنسية-ستجلس-على-ركبتيها-صحيفة-فرنسية-تكشف-خطر-نقل-26-طائرة-لأوكرانيا--1089964622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
مجلة أمريكية تكشف أسباب فعالية الطيران الروسي في منطقة العملية العسكرية
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلات الروسية "سو-34" تعمل بفعالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت مجلة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أنه "خلال العام الماضي، جذبت الطائرة "سو-34" اهتمامًا خاصًا نظرًا لفعاليتها في استخدام القنابل الموجهة بدقة على أهداف في أوكرانيا، والتي تسمح للمقاتلات بضرب أهداف على مسافة نحو 70 كيلومترًا".
ويوضح أنه يمكن تجهيز القنابل، على وجه الخصوص، بعناصر حرارية قادرة على ضرب مواقع محصنة جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المنشور أن هذه القنابل تتميز بتكلفتها المنخفضة نسبيًا.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطائرات المتحدة "يو إي سي" أنها نقلت دفعة من القاذفات المقاتلة من طراز "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.