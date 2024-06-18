https://sarabic.ae/20240618/مجلة-أمريكية-تكشف-أسباب-فعالية-الطيران-الروسي-في-منطقة-العملية--العسكرية-1089966937.html

مجلة أمريكية تكشف أسباب فعالية الطيران الروسي في منطقة العملية العسكرية

مجلة أمريكية تكشف أسباب فعالية الطيران الروسي في منطقة العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلات الروسية "سو-34" تعمل بفعالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T16:15+0000

2024-06-18T16:15+0000

2024-06-18T16:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وأضافت مجلة "ماليتيري ووتش" الأمريكية، أنه "خلال العام الماضي، جذبت الطائرة "سو-34" اهتمامًا خاصًا نظرًا لفعاليتها في استخدام القنابل الموجهة بدقة على أهداف في أوكرانيا، والتي تسمح للمقاتلات بضرب أهداف على مسافة نحو 70 كيلومترًا".ويوضح أنه يمكن تجهيز القنابل، على وجه الخصوص، بعناصر حرارية قادرة على ضرب مواقع محصنة جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المنشور أن هذه القنابل تتميز بتكلفتها المنخفضة نسبيًا.وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطائرات المتحدة "يو إي سي" أنها نقلت دفعة من القاذفات المقاتلة من طراز "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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