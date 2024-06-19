https://sarabic.ae/20240619/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-صدمة-داخل-المخابرات-الأمريكية-بشأن-روسيا-1089998491.html
إعلام أمريكي يكشف عن صدمة داخل المخابرات الأمريكية حول روسيا
إعلام أمريكي يكشف عن صدمة داخل المخابرات الأمريكية حول روسيا
سبوتنيك عربي
أشارت صحيفة أمريكية إلى صدمة كبيرة داخل المخابرات الأمريكية، حول السرعة التي تعززت بها العلاقات الأمنية الروسية مع إيران وكوريا الشمالية والصين، منذ بدء الصراع... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T19:52+0000
2024-06-19T19:52+0000
2024-06-19T20:08+0000
روسيا
العالم
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وكتبت الصحيفة على خلفية زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، أن "المخابرت الأمريكية مصدومة من السرعة التي تعززت بها العلاقات الأمنية الروسية مع إيران وكوريا الشمالية والصين"، منذ بدء الصراع في أوكرانيا.وأضافت الصحيفة: "لقد فاجأت سرعة وشدة توسيع العلاقات الأمنية التي تشمل منافسي الولايات المتحدة، في بعض الأحيان، محللي الاستخبارات الأمريكية، وقد وضعت روسيا ودول أخرى خلافاتها التاريخية جانبًا لمواجهة جماعية لما يعتبرونه نظامًا دوليًا تهيمن عليه الولايات المتحدةط.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أصبح التعاون العسكري لموسكو مع طهران وبيونغ يانغ وبكين، أوثق منذ فبراير(شباط) 2022، وأدى إلى تبادل الحلفاء، المزعوم، لـ"تقنيات حساسة" يمكن أن تهدد الولايات المتحدة وشركائها بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع في أوكرانيا.وأوضح المنشور أيضًا أن روسيا لاتحادية، وهذه الدول قد أبرموا اتفاقيات بشأن الإنتاج المشترك للأسلحة، ما يحسّن القدرات طويلة المدى لروسيا وحلفائها.وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، قد أفاد بأن طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هبطت في مطار بيونغ يانغ.
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-يصل-إلى-فيتنام-في-زيارة-دولة-1089998092.html
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روسيا, العالم
إعلام أمريكي يكشف عن صدمة داخل المخابرات الأمريكية حول روسيا
19:52 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 20:08 GMT 19.06.2024)
أشارت صحيفة أمريكية إلى صدمة كبيرة داخل المخابرات الأمريكية، حول السرعة التي تعززت بها العلاقات الأمنية الروسية مع إيران وكوريا الشمالية والصين، منذ بدء الصراع في أوكرانيا.
وكتبت الصحيفة على خلفية زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كوريا الديمقراطية الشعبية، وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، أن "المخابرت الأمريكية مصدومة من السرعة التي تعززت بها العلاقات الأمنية الروسية مع إيران وكوريا الشمالية والصين"، منذ بدء الصراع في أوكرانيا.
ووقّعت روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأربعاء، في أعقاب نتائج المحادثات الروسية الكورية الشمالية، بمشاركة زعيمي البلدين فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.
وأضافت الصحيفة: "لقد فاجأت سرعة وشدة توسيع العلاقات الأمنية التي تشمل منافسي الولايات المتحدة، في بعض الأحيان، محللي الاستخبارات الأمريكية، وقد وضعت روسيا ودول أخرى خلافاتها التاريخية جانبًا لمواجهة جماعية لما يعتبرونه نظامًا دوليًا تهيمن عليه الولايات المتحدةط.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أصبح التعاون العسكري لموسكو مع طهران وبيونغ يانغ وبكين، أوثق منذ فبراير(شباط) 2022، وأدى إلى تبادل الحلفاء، المزعوم، لـ"تقنيات حساسة" يمكن أن تهدد الولايات المتحدة وشركائها بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأوضح المنشور أيضًا أن روسيا لاتحادية، وهذه الدول قد أبرموا اتفاقيات بشأن الإنتاج المشترك للأسلحة، ما يحسّن القدرات طويلة المدى لروسيا وحلفائها.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة دولة تستمر ليومين، وكان في استقباله في المطار الرئيس الكوري كيم جونغ أون.
وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، قد أفاد بأن طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هبطت في مطار بيونغ يانغ.