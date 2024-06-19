https://sarabic.ae/20240619/إعلام-غربي-يكشف-عن-خلاف-أمريكي-أوروبي-حول-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1089996639.html

إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو

إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو

سبوتنيك عربي

ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، بوجود خلاف بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول كيفية صياغة انضمام أوكرانيا إلى الحلف في قمة واشنطن. 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T17:35+0000

2024-06-19T17:35+0000

2024-06-19T17:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ووفقا للوسيلة الأمريكية، فإن بعض الدول الأوروبية تدعو إلى دعم قوي لانضمام كييف إلى الناتو، ولكن ليس كل أعضاء الحلف على استعداد "للذهاب إلى هذا الحد".وعرضت الولايات المتحدة "جسرًا" (قنوات للتعاون) بشأن أوكرانيا على حلف شمال الأطلسي، وليس الدخول بنسبة 100% في الحلف.وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل كاربنتر، إن "الولايات المتحدة تتوقع أن يزور فلاديمير زيلينسكي، واشنطن لحضور قمة الناتو".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.

https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تأسف-لمشاركة-ممثلي-الأمم-المتحدة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089977635.html

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