إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240619/إعلام-غربي-يكشف-عن-خلاف-أمريكي-أوروبي-حول-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1089996639.html
إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو
إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، بوجود خلاف بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول كيفية صياغة انضمام أوكرانيا إلى الحلف في قمة واشنطن. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T17:35+0000
2024-06-19T17:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085547700_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_b50220c923da52f61e58ac65a8d02436.jpg
ووفقا للوسيلة الأمريكية، فإن بعض الدول الأوروبية تدعو إلى دعم قوي لانضمام كييف إلى الناتو، ولكن ليس كل أعضاء الحلف على استعداد "للذهاب إلى هذا الحد".وعرضت الولايات المتحدة "جسرًا" (قنوات للتعاون) بشأن أوكرانيا على حلف شمال الأطلسي، وليس الدخول بنسبة 100% في الحلف.وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل كاربنتر، إن "الولايات المتحدة تتوقع أن يزور فلاديمير زيلينسكي، واشنطن لحضور قمة الناتو".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تأسف-لمشاركة-ممثلي-الأمم-المتحدة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089977635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085547700_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_cf1886a5d621e829495b6bf4da00db3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو

17:35 GMT 19.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، بوجود خلاف بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول كيفية صياغة انضمام أوكرانيا إلى الحلف في قمة واشنطن.
ووفقا للوسيلة الأمريكية، فإن بعض الدول الأوروبية تدعو إلى دعم قوي لانضمام كييف إلى الناتو، ولكن ليس كل أعضاء الحلف على استعداد "للذهاب إلى هذا الحد".
وعرضت الولايات المتحدة "جسرًا" (قنوات للتعاون) بشأن أوكرانيا على حلف شمال الأطلسي، وليس الدخول بنسبة 100% في الحلف.

وبحسب الوسيلة، قال أحد الدبلوماسيين: "معظم دول أوروبا الوسطى تشعر بالإحباط بسبب غموض وبطء إدارة بايدن".

سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
روسيا تأسف لمشاركة ممثلي الأمم المتحدة في قمة سويسرا حول أوكرانيا
أمس, 21:30 GMT

وقال مسؤول آخر إن "دولا عدة تدعو واشنطن إلى النظر في تسريع عضوية أوكرانيا في الحلف".

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل كاربنتر، إن "الولايات المتحدة تتوقع أن يزور فلاديمير زيلينسكي، واشنطن لحضور قمة الناتو".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала