https://sarabic.ae/20240619/إعلام-غربي-يكشف-عن-خلاف-أمريكي-أوروبي-حول-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1089996639.html
إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو
إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، بوجود خلاف بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول كيفية صياغة انضمام أوكرانيا إلى الحلف في قمة واشنطن. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T17:35+0000
2024-06-19T17:35+0000
2024-06-19T17:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا للوسيلة الأمريكية، فإن بعض الدول الأوروبية تدعو إلى دعم قوي لانضمام كييف إلى الناتو، ولكن ليس كل أعضاء الحلف على استعداد "للذهاب إلى هذا الحد".وعرضت الولايات المتحدة "جسرًا" (قنوات للتعاون) بشأن أوكرانيا على حلف شمال الأطلسي، وليس الدخول بنسبة 100% في الحلف.وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل كاربنتر، إن "الولايات المتحدة تتوقع أن يزور فلاديمير زيلينسكي، واشنطن لحضور قمة الناتو".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20240618/روسيا-تأسف-لمشاركة-ممثلي-الأمم-المتحدة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا-1089977635.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، بوجود خلاف بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول كيفية صياغة انضمام أوكرانيا إلى الحلف في قمة واشنطن.
ووفقا للوسيلة الأمريكية، فإن بعض الدول الأوروبية تدعو إلى دعم قوي لانضمام كييف إلى الناتو، ولكن ليس كل أعضاء الحلف على استعداد "للذهاب إلى هذا الحد".
وعرضت الولايات المتحدة "جسرًا" (قنوات للتعاون) بشأن أوكرانيا على حلف شمال الأطلسي، وليس الدخول بنسبة 100% في الحلف.
وبحسب الوسيلة، قال أحد الدبلوماسيين: "معظم دول أوروبا الوسطى تشعر بالإحباط بسبب غموض وبطء إدارة بايدن".
وقال مسؤول آخر إن "دولا عدة تدعو واشنطن إلى النظر في تسريع عضوية أوكرانيا في الحلف".
وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل كاربنتر، إن "الولايات المتحدة تتوقع أن يزور فلاديمير زيلينسكي، واشنطن لحضور قمة الناتو".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.