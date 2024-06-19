https://sarabic.ae/20240619/اليونان-تطالب-أوروبا-باستضافة-أطفال-غزة-1089986874.html
اليونان تطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة
اليونان تطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، اليوم الأربعاء، أن على أوروبا استضافة الأطفال المصابين وأولئك الذين يعانون صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T12:29+0000
2024-06-19T12:29+0000
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ووفقا لغيرابيتريتيس، فإنه يبحث عن شركاء لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي.وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد، ويجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من غزة، وأيضا أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر".ولم يذكر الوزير الذي يتولى منصبه منذ عام عدد الأفراد الذين يمكن أن تستضيفهم اليونان أو الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأمر قيد النقاش مع السلطات الفلسطينية.وشدد على أن المبادرة غير مرتبطة بالهجرة النظامية، التي أصبحت ذات حساسية سياسية في أوروبا ويعارضها بشدة تيار اليمين الذي تتزايد قوته.وتأتي تصريحات غيرابيتريتيس بعد أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت صعود اليمين المتطرف.
https://sarabic.ae/20240618/حماس-مظاهر-المجاعة-والكارثة-الإنسانية-تتصاعد-خاصة-في-محافظتي-غزة-والشمال-1089961650.html
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اليونان, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
اليونان, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
اليونان تطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة
صرح وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، اليوم الأربعاء، أن على أوروبا استضافة الأطفال المصابين وأولئك الذين يعانون صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة طالما استمر الصراع.
ووفقا لغيرابيتريتيس، فإنه يبحث عن شركاء لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال غيرابيتريتيس إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، هذا الأسبوع.
وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد، ويجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من غزة، وأيضا أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر".
وانتخبت اليونان عضوا في مجلس الأمن الدولي لعامي 2025 و2026 هذا الشهر، ويعتقد غيرابيتريتيس أن العلاقات التاريخية لليونان مع العالم العربي تمنحها مصداقية للاضطلاع بدور وسيط سلام.
ولم يذكر الوزير الذي يتولى منصبه منذ عام عدد الأفراد الذين يمكن أن تستضيفهم اليونان أو الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأمر قيد النقاش مع السلطات الفلسطينية.
وشدد على أن المبادرة غير مرتبطة بالهجرة النظامية، التي أصبحت ذات حساسية سياسية في أوروبا ويعارضها بشدة تيار اليمين الذي تتزايد قوته.
وقال الوزير: "هذه مناشدة واضحة للمساعدة الإنسانية. نحن لا نتحدث هنا عن هجرة اقتصادية أو أي أنواع أخرى من الهجرة غير النظامية".
وتأتي تصريحات غيرابيتريتيس بعد أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت صعود اليمين المتطرف.