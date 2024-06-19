https://sarabic.ae/20240619/اليونان-تطالب-أوروبا-باستضافة-أطفال-غزة-1089986874.html

اليونان تطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة

اليونان تطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، اليوم الأربعاء، أن على أوروبا استضافة الأطفال المصابين وأولئك الذين يعانون صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T12:29+0000

2024-06-19T12:29+0000

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ووفقا لغيرابيتريتيس، فإنه يبحث عن شركاء لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي.وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد، ويجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من غزة، وأيضا أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر".ولم يذكر الوزير الذي يتولى منصبه منذ عام عدد الأفراد الذين يمكن أن تستضيفهم اليونان أو الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأمر قيد النقاش مع السلطات الفلسطينية.وشدد على أن المبادرة غير مرتبطة بالهجرة النظامية، التي أصبحت ذات حساسية سياسية في أوروبا ويعارضها بشدة تيار اليمين الذي تتزايد قوته.وتأتي تصريحات غيرابيتريتيس بعد أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت صعود اليمين المتطرف.

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اليونان, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى