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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240619/خبير-أمريكي-خطة-السلام-التي-اقترحها-بوتين-تمثل-الحل-المثالي-لأوكرانيا-1089999775.html
خبير أمريكي: خطة السلام التي اقترحها بوتين تمثل الحل المثالي لأوكرانيا
خبير أمريكي: خطة السلام التي اقترحها بوتين تمثل الحل المثالي لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، أن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمثل أفضل نتيجة لأوكرانيا في الوقت الحالي. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T20:21+0000
2024-06-19T20:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأضاف ميرشايمر، في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "من وجهة نظري الشخصية، سيكون من المعقول بالنسبة لأوكرانيا والغرب قبول هذين الشرطين اللذين يطالب بهما بوتين، ثم البدء في المفاوضات، لأنني أعتقد أن هذا هو أفضل اتفاق ممكن يمكن أن تحصل عليه أوكرانيا".المشكلة الرئيسية هي أن الغرب ونظام كييف يعتقدان أنهما قادران على تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، واستعادة توازن القوى في ساحة المعركة حتى يصبحا في وضع أفضل للمفاوضات، وفقا للخبير.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيرتب ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-يصل-إلى-فيتنام-في-زيارة-دولة-1089998092.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

خبير أمريكي: خطة السلام التي اقترحها بوتين تمثل الحل المثالي لأوكرانيا

20:21 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 20:29 GMT 19.06.2024)
© Photo / POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توزيع جوائز الدولة بمناسبة يوم روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توزيع جوائز الدولة بمناسبة يوم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Photo / POOL
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ذكر عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، أن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمثل أفضل نتيجة لأوكرانيا في الوقت الحالي.
وأضاف ميرشايمر، في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "من وجهة نظري الشخصية، سيكون من المعقول بالنسبة لأوكرانيا والغرب قبول هذين الشرطين اللذين يطالب بهما بوتين، ثم البدء في المفاوضات، لأنني أعتقد أن هذا هو أفضل اتفاق ممكن يمكن أن تحصل عليه أوكرانيا".

وبحسب الخبير، فإن "الحل الأفضل لأوكرانيا هو التفاوض الآن وقبول حقيقة خسارتها لأربع مناطق"، وإعلان الحياد، أيضًا، برفض الانضمام إلى الناتو.

المشكلة الرئيسية هي أن الغرب ونظام كييف يعتقدان أنهما قادران على تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية، واستعادة توازن القوى في ساحة المعركة حتى يصبحا في وضع أفضل للمفاوضات، وفقا للخبير.
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وخلُص الخبير إلى القول: "أعتقد أن هذا هراء، فهم في ورطة كبيرة، وعليهم عقد صفقة الآن".

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيرتب ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
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