https://sarabic.ae/20240619/شعور-لا-يوصف-اللاعب-الدولي-كوليبالي-يتحدث-عن-تجربة-الحج-فيديو-1089996807.html

"شعور لا يوصف"... اللاعب الدولي كوليبالي يتحدث عن تجربة الحج... فيديو

"شعور لا يوصف"... اللاعب الدولي كوليبالي يتحدث عن تجربة الحج... فيديو

سبوتنيك عربي

تحدث لاعب كرة القدم الدولي السنغالي، خاليدو كوليبالي، لاعب فريق نادي الهلال السعودي، عن تجربته في الحج لهذا العام، حيث قال إن سبب مجيئه إلى المملكة هو أن يكون... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T17:45+0000

2024-06-19T17:45+0000

2024-06-19T17:45+0000

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وصرح كوليبالي، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قائلا: "الحمد لله أن تيسرت لي تأدية الحج. وجودي هنا اليوم شعور لا يمكن وصفه، حيث أنه أمر لا يصدق عندما ترى ملايين الحجاج يسيرون على خطى نبينا محمد".وتابع اللاعب السنغالي: "سرت على الأقدام من عرفات ومزدلفة إلى الجمرات لمسافة 20 كلم، وكنت أخلد إلى النوم بين الحجاج في أجواء جميلة جدا ومنظر سعيد جد يجسد تضامن المسلمين ونحن نوزع الماء بيننا، كما رأينا شخصا على كرسي متحرك وساعدناه للوصول إلى مزدلفة، وهذا هو معنى الإسلام الحقيقي".وفيما يتعلق بتنظيم موسم الحج، قال كوليبالي: "فوجئت بالتنظيم الرائع للحج، هذا العام، فكل شيء يسير بشكل دقيق. جميع الحجاج يسيرون مرددين التلبية، وجميع الطلبات موفرة لهم، وعناصر الشرطة متواجدون حولنا".وتابع: "كان الغذاء والماء متوفرين على مدار الساعة في طريقنا من عرفات إلى مزدلفة حتى الجمرات. كان هناك كثير من الشاحنات تقدم الماء والطعام للحجاج".واختتم حديثه، بالقول: "أنا محظوظ جدا أنني كنت أحد ضيوف الرحمن. أداء الحج كان سهلا بالنسبة لي، وهذا طبيعي لأنني أعيش في بلد يهتم بالإسلام قبل كل شيء، لقد رأيت تقدما رهيبا، فقد أصبح تنظيم كثير من الأحداث الكبرى أفضل من ذي قبل".وفي وقت سابق، صرح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، عايض الغوينم، يوم الاثنين الماضي، بأنه تم نقل أكثر من 300 ألف حاج، بمعدل انضباط في مواعيد الرحلات وصل إلى 106%.ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن المسؤول السعودي، قوله إن "الرحلات في قطار المشاعر بدأت قبل 45 دقيقة من حركة نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، واستمرت حتى الساعة 2:30 فجرا، وتستمر الحركة حتى ساعات الصباح".ولفت الغوينم إلى "وجود أكثر من 7500 من منظمي الحشود في قطار المشاعر ناطقين بأكثر من 7 لغات لخدمة الحجاج"، مشيدًا بالامتثال العالي من شركات النقل المرخصة، سواء الحافلات أو الشاحنات أو حتى مركبات الأجرة، وهو ما ساهم في تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية فحص للمركبات للتأكد من نظاميتها، إذ يتم فحص الحافلات خلال ست ثوان فقط، بحسب قوله.

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