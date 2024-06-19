https://sarabic.ae/20240619/ضابطة-أمريكية-سابقة-تعرض-مفاتيح-تقدم-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1089997300.html
ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا
ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والملازمة السابقة في سلاح الجو الأمريكي، كارين كوياتكوفسكي، بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا لن تتقدم... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T18:54+0000
2024-06-19T18:54+0000
2024-06-19T18:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الخبيرة في لقاء مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "القادة الغربيين الحاليين، بما في ذلك بايدن (جو الرئيس الأمريكي)، متعنتين بفكرة تدمير أوكرانيا، ولا يمكن أن يغيروا هذه الفكرة حتى يُستبدلوا بقادة جدد".ووفقا لكوياتكوفسكي، فإن الغرب مهتم بتدمير أوكرانيا وخلق نوع من نظام القيم المناهض لروسيا، مهما كان.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240619/إعلام-غربي-يكشف-عن-خلاف-أمريكي-أوروبي-حول-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1089996639.html
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روسيا
ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا
صرحت المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والملازمة السابقة في سلاح الجو الأمريكي، كارين كوياتكوفسكي، بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا لن تتقدم إلى الأمام حتى يحل أشخاص جدد محل القادة الغربيين.
وأضافت الخبيرة في لقاء مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "القادة الغربيين الحاليين، بما في ذلك بايدن (جو الرئيس الأمريكي)، متعنتين بفكرة تدمير أوكرانيا، ولا يمكن أن يغيروا هذه الفكرة حتى يُستبدلوا بقادة جدد".
ووفقا لكوياتكوفسكي، فإن الغرب مهتم بتدمير أوكرانيا وخلق نوع من نظام القيم المناهض لروسيا، مهما كان.
وأضافت كويتكوفسكي، أيضًا، أنهم (قادة الدول الغربية) لا يتصرفون مثل البالغين لأنهم لا يريدون الاعتراف بخطئهم في إهدار ثروات شعبهم.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.