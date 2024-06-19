https://sarabic.ae/20240619/ضابطة-أمريكية-سابقة-تعرض-مفاتيح-تقدم-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1089997300.html

ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا

ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والملازمة السابقة في سلاح الجو الأمريكي، كارين كوياتكوفسكي، بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا لن تتقدم... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T18:54+0000

2024-06-19T18:54+0000

2024-06-19T18:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الخبيرة في لقاء مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "القادة الغربيين الحاليين، بما في ذلك بايدن (جو الرئيس الأمريكي)، متعنتين بفكرة تدمير أوكرانيا، ولا يمكن أن يغيروا هذه الفكرة حتى يُستبدلوا بقادة جدد".ووفقا لكوياتكوفسكي، فإن الغرب مهتم بتدمير أوكرانيا وخلق نوع من نظام القيم المناهض لروسيا، مهما كان.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240619/إعلام-غربي-يكشف-عن-خلاف-أمريكي-أوروبي-حول-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1089996639.html

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