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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240619/ضابطة-أمريكية-سابقة-تعرض-مفاتيح-تقدم-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1089997300.html
ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا
ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والملازمة السابقة في سلاح الجو الأمريكي، كارين كوياتكوفسكي، بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا لن تتقدم... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T18:54+0000
2024-06-19T18:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الخبيرة في لقاء مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "القادة الغربيين الحاليين، بما في ذلك بايدن (جو الرئيس الأمريكي)، متعنتين بفكرة تدمير أوكرانيا، ولا يمكن أن يغيروا هذه الفكرة حتى يُستبدلوا بقادة جدد".ووفقا لكوياتكوفسكي، فإن الغرب مهتم بتدمير أوكرانيا وخلق نوع من نظام القيم المناهض لروسيا، مهما كان.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240619/إعلام-غربي-يكشف-عن-خلاف-أمريكي-أوروبي-حول-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1089996639.html
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روسيا

ضابطة أمريكية سابقة تعرض مفاتيح تقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا

18:54 GMT 19.06.2024
© AFP 2023 / URS FLUEELERالمؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا
المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر السلام حول أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AFP 2023 / URS FLUEELER
تابعنا عبر
صرحت المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والملازمة السابقة في سلاح الجو الأمريكي، كارين كوياتكوفسكي، بأن المفاوضات بشأن أوكرانيا لن تتقدم إلى الأمام حتى يحل أشخاص جدد محل القادة الغربيين.
وأضافت الخبيرة في لقاء مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أن "القادة الغربيين الحاليين، بما في ذلك بايدن (جو الرئيس الأمريكي)، متعنتين بفكرة تدمير أوكرانيا، ولا يمكن أن يغيروا هذه الفكرة حتى يُستبدلوا بقادة جدد".
ووفقا لكوياتكوفسكي، فإن الغرب مهتم بتدمير أوكرانيا وخلق نوع من نظام القيم المناهض لروسيا، مهما كان.

وأضافت كويتكوفسكي، أيضًا، أنهم (قادة الدول الغربية) لا يتصرفون مثل البالغين لأنهم لا يريدون الاعتراف بخطئهم في إهدار ثروات شعبهم.

أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي يكشف عن خلاف أمريكي أوروبي حول عضوية أوكرانيا في الناتو
17:35 GMT
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل.

وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".

وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
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