https://sarabic.ae/20240619/غالانت-الوضع-على-الحدود-الإسرائيلية-اللبنانية-سيتغير-إما-بتسوية-سياسية-أو-بعملية-عسكرية-1089999171.html

غالانت: الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية سيتغير إما بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية

غالانت: الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية سيتغير إما بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية

سبوتنيك عربي

صرح وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن الوضع في شمال إسرائيل (المنطقة الحدودية مع لبنان)، سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة، بحسب... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T19:48+0000

2024-06-19T19:48+0000

2024-06-19T19:48+0000

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ونشر غالانت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه في نهاية تقييم للوضع أجراه في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية أوري غوردين، وقائد القوات الجوية تومر بار، إن "قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة وتواصل الاستعداد ضد كل تهديد يأتي إلينا سواء في الدفاع أو الهجوم".وأضاف غالانت: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".تأتي تصريحات غالانت، في أعقاب تصريحات أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، قال خلالها إن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب"، جاء ذلك في الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" تكريمًا للقائد الميداني، طالب عبد الله.وأضاف نصر الله، أن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود"، وتابع: "المعركة في جبهتها اللبنانية قامت بدور كبير جداً وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو"، كما أكد على أنه "لدى المقاومة في لبنان ما يزيد عن احتياجاتها من العناصر البشرية حتى لو ذهبنا إلى الحرب الواسعة".ونشر "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.وتبين المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلة، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.

https://sarabic.ae/20240618/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الموافقة-على-خطط-عملياتية-للهجوم-على-لبنان-1089971242.html

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