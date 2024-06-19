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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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صور رائعة لترحيب شعب كوريا الديمقراطية الشعبية بالرئيس بوتين
صور رائعة لترحيب شعب كوريا الديمقراطية الشعبية بالرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة دولة تستمر ليومين، وكان في استقباله بالمطار، الرئيس الكوري... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور رائعة لترحيب شعب كوريا الديمقراطية الشعبية بالرئيس بوتين

06:16 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 14:55 GMT 19.06.2024)
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة دولة تستمر ليومين، وكان في استقباله بالمطار، الرئيس الكوري كيم جونغ أون. أعد لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور الترحيب الرسمي والشعبي بالرئيس الروسي.
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
/
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حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال المحادثات الروسية الكورية، في بيونغ يانغ.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال المحادثات الروسية الكورية، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال المحادثات الروسية الكورية، في بيونغ يانغ.

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