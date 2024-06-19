صور رائعة لترحيب شعب كوريا الديمقراطية الشعبية بالرئيس بوتين

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في زيارة دولة تستمر ليومين، وكان في استقباله بالمطار، الرئيس الكوري كيم جونغ أون. أعد لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور الترحيب الرسمي والشعبي بالرئيس الروسي.