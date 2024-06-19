صور رائعة لترحيب شعب كوريا الديمقراطية الشعبية بالرئيس بوتين

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.
شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.
شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.
شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.
شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يستقبل موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أحد شوارع بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال المحادثات الروسية الكورية، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون (يمين)، خلال المحادثات الروسية الكورية، في بيونغ يانغ.