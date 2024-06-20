https://sarabic.ae/20240620/إعلام-أمريكي-يكشف-الصعوبات-التي-سيواجهها-المرشح-الرئيسي-لمنصب-الأمين-العام-لحلف-الناتو-1090022025.html
إعلام أمريكي يكشف الصعوبات التي سيواجهها المرشح الرئيسي لمنصب الأمين العام لحلف الناتو
إعلام أمريكي يكشف الصعوبات التي سيواجهها المرشح الرئيسي لمنصب الأمين العام لحلف الناتو
سبوتنيك عربي
كتبت وسيلة إعلامية أمريكية، أن رئيس وزراء هولندا الحالي والمرشح الرئيسي لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، سيجد نفسه في وضع صعب للغاية. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T18:41+0000
2024-06-20T18:41+0000
2024-06-20T18:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
العالم
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وأضافت الوسيلة: "سيحدث التغيير في رئاسة حلف شمال الأطلسي، في لحظة حرجة من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، حيث لا يزال الصراع بين روسيا وأوكرانيا في طور التطور".وتقول المادة، التي نشرتها الوكالة، إن هذا العمل قد يصبح أكثر صعوبة إذا عاد دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الأمريكية.وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تواصل دعم تعيين رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روته، لمنصب أمين عام حلف شمال الأطلسي".وقد أعلنت واشنطن علناً دعمها لترشيح روته، مرات عدة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، كررت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، هذا الموقف.
https://sarabic.ae/20240620/خبير-أمريكي-سيرسكي-أمر-بشن-هجوم-مضاد-وهذا-ما-ينتظره-الروس-1090020903.html
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روسيا, الناتو, العالم
إعلام أمريكي يكشف الصعوبات التي سيواجهها المرشح الرئيسي لمنصب الأمين العام لحلف الناتو
كتبت وسيلة إعلامية أمريكية، أن رئيس وزراء هولندا الحالي والمرشح الرئيسي لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، سيجد نفسه في وضع صعب للغاية.
وأضافت الوسيلة: "سيحدث التغيير في رئاسة حلف شمال الأطلسي، في لحظة حرجة من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، حيث لا يزال الصراع بين روسيا وأوكرانيا في طور التطور".
وسيتعين على الأمين العام الاستمرار في تنظيم الدعم لأوكرانيا من الحلفاء، مع منع أي تصعيد في العلاقات بين موسكو والحلف في الوقت نفسه، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وتقول المادة، التي نشرتها الوكالة، إن هذا العمل قد يصبح أكثر صعوبة إذا عاد دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الأمريكية.
وأعلن الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، سحب ترشيحه لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لصالح رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.
وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تواصل دعم تعيين رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روته، لمنصب أمين عام حلف شمال الأطلسي".
وقد أعلنت واشنطن علناً دعمها لترشيح روته، مرات عدة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، كررت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، هذا الموقف.