https://sarabic.ae/20240620/خبير-أمريكي-سيرسكي-أمر-بشن-هجوم-مضاد-وهذا-ما-ينتظره-الروس-1090020903.html
خبير أمريكي: سيرسكي تلقى أمرا بشن "هجوم مضاد وهذا ما ينتظره الروس"
خبير أمريكي: سيرسكي تلقى أمرا بشن "هجوم مضاد وهذا ما ينتظره الروس"
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، تلقى أوامر بشن "هجوم مضاد" في مقاطعة خاركوف. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T17:52+0000
2024-06-20T17:52+0000
2024-06-20T18:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر على قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "لقد أُمر سيرسكي، في الآونة الأخيرة، بشن هجوم مضاد حاسم بالقرب من خاركوف، في غضون 45 يومًا، وهذا بالضبط ما ينتظره الروس".وخلُص ريتر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت بعد ذلك عددًا كبيرًا من الأشخاص والمعدات، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240620/سو-30-إس-إم-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-السماء-فيديو-1090005559.html
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روسيا
خبير أمريكي: سيرسكي تلقى أمرا بشن "هجوم مضاد وهذا ما ينتظره الروس"
17:52 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 18:16 GMT 20.06.2024)
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، تلقى أوامر بشن "هجوم مضاد" في مقاطعة خاركوف.
وأضاف ريتر على قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "لقد أُمر سيرسكي، في الآونة الأخيرة، بشن هجوم مضاد حاسم بالقرب من خاركوف، في غضون 45 يومًا، وهذا بالضبط ما ينتظره الروس".
وبحسب ريتر، فإن الوضع في هذه المنطقة سيكرر الوضع الذي تطور في اتجاه زابوروجيه، في صيف عام 2023.
وخلُص ريتر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت بعد ذلك عددًا كبيرًا من الأشخاص والمعدات، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.