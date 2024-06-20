https://sarabic.ae/20240620/إعلام-إسرائيل-أبلغت-واشنطن-أنها-تستعد-لشن-توغل-بري-وهجوم-جوي-على-لبنان-1090022220.html
إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنان
إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنان
سبوتنيك عربي
صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T19:38+0000
2024-06-20T19:38+0000
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وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس".وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.يأتي ذلك بعدما توعد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، بحرب وهجمات من الجو والبحر والبر في حال وسّعت إسرائيل حربها على الجنوب اللبناني.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد قبل يومين، أنه أقر خطة لعملية موسعة في لبنان، إذا اقتضت الحاجة.وتدور اشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل، منذ أشهر، في جنوب لبنان، بالتوازي مع حرب غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنان
صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني.
وأضاف
المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".
وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس".
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".
ونقلت الشبكة الأمريكية أن "إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان".
كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.
يأتي ذلك بعدما توعد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، بحرب وهجمات من الجو والبحر والبر في حال وسّعت إسرائيل حربها على الجنوب اللبناني.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد قبل يومين، أنه أقر خطة لعملية موسعة في لبنان
، إذا اقتضت الحاجة.
وتدور اشتباكات بين "حزب الله
" وإسرائيل، منذ أشهر، في جنوب لبنان، بالتوازي مع حرب غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.