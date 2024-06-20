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إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنان
إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنان
سبوتنيك عربي
صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T19:38+0000
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وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس".وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.يأتي ذلك بعدما توعد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، بحرب وهجمات من الجو والبحر والبر في حال وسّعت إسرائيل حربها على الجنوب اللبناني.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد قبل يومين، أنه أقر خطة لعملية موسعة في لبنان، إذا اقتضت الحاجة.وتدور اشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل، منذ أشهر، في جنوب لبنان، بالتوازي مع حرب غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html
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لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنان

19:38 GMT 20.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
صرح مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن، بخططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل، استعدادا لحرب مع "حزب الله" اللبناني.
وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "إسرائيل أعربت لواشنطن، عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله".
وتابعوا القول: "احتمال حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس".
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على "حزب الله".
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
إسرائيل تهدد "حزب الله": إذا انقطعت الكهرباء عندنا لساعات ستنقطع لأشهر في لبنان... فيديو
15:06 GMT

ونقلت الشبكة الأمريكية أن "إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان".

كما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تداعيات الحرب الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون مدمرة.
يأتي ذلك بعدما توعد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، بحرب وهجمات من الجو والبحر والبر في حال وسّعت إسرائيل حربها على الجنوب اللبناني.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد قبل يومين، أنه أقر خطة لعملية موسعة في لبنان، إذا اقتضت الحاجة.
وتدور اشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل، منذ أشهر، في جنوب لبنان، بالتوازي مع حرب غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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