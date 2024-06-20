https://sarabic.ae/20240620/بوتين-لا-حاجة-للنشاطات-الاستخبارية-لفهم-مستوى-العلاقات-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1090023530.html

بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، لكن لا حاجة لنشاطاتها لفهم... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T21:37+0000

2024-06-20T21:37+0000

2024-06-20T21:37+0000

فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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هانوي - سبوتنيك. وقال بوتين في رده على سؤال أحد الصحفيين معلقاً على ما تناقلته وسائل الإعلام بأن المخابرات الأمريكية لم تكن مستعدة لموضوع التوقيع على اتفاق بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية: "هذه (المخابرات الأمريكية) واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، أعتقد أنهم مطلعون جيدًا، لكن لا يمكن للمرء أن يتوقع رد فعل كهذا، لأننا نتحدث عن هذا الأمر علناً، ولا حاجة هنا إلى الانخراط في أي أعمال استخبارية إلكترونية أو غيرها لفهم مغزى ودرجة تقدم هذا الموضوع (الاتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية) كوننا عملنا عليه علناً".وأشار إلى أن الطرفين ناقشا مواد مستقلة خلف الأبواب المغلقة، لكن بشكل عام كان من الممكن رؤية الاتفاقية المبرمة بين البلدين منذ الستينيات، التي أعادت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية إنتاجها بالكامل تقريبًا.ووقعت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في ختام المحادثات، التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون.وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لسنوات عديدة قادمة.ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت ليومين تضمنت برنامجًا مكثفًا وتوقيع اتفاقية شراكة شاملة بين البلدين.ورافق الرئيس الروسي في زيارته وفد تمثيلي ضم مختلف الوزارات والمؤسسات الروسية.ويذكر أن آخر مرة أجرى فيها بوتين زيارة إلى كوريا الشمالية، كانت في عام 2000، عندما كان يرأس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.

https://sarabic.ae/20240619/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تعزز-الأمن-في-شمال-شرق-آسيا-1089986702.html

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فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم