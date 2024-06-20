بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240620/بوتين-لا-حاجة-للنشاطات-الاستخبارية-لفهم-مستوى-العلاقات-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1090023530.html
بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية
بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، لكن لا حاجة لنشاطاتها لفهم... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T21:37+0000
2024-06-20T21:37+0000
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_5a181a768117901fc9dc1c092e3a7c5b.jpg
هانوي - سبوتنيك. وقال بوتين في رده على سؤال أحد الصحفيين معلقاً على ما تناقلته وسائل الإعلام بأن المخابرات الأمريكية لم تكن مستعدة لموضوع التوقيع على اتفاق بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية: "هذه (المخابرات الأمريكية) واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، أعتقد أنهم مطلعون جيدًا، لكن لا يمكن للمرء أن يتوقع رد فعل كهذا، لأننا نتحدث عن هذا الأمر علناً، ولا حاجة هنا إلى الانخراط في أي أعمال استخبارية إلكترونية أو غيرها لفهم مغزى ودرجة تقدم هذا الموضوع (الاتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية) كوننا عملنا عليه علناً".وأشار إلى أن الطرفين ناقشا مواد مستقلة خلف الأبواب المغلقة، لكن بشكل عام كان من الممكن رؤية الاتفاقية المبرمة بين البلدين منذ الستينيات، التي أعادت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية إنتاجها بالكامل تقريبًا.ووقعت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في ختام المحادثات، التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون.وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لسنوات عديدة قادمة.ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت ليومين تضمنت برنامجًا مكثفًا وتوقيع اتفاقية شراكة شاملة بين البلدين.ورافق الرئيس الروسي في زيارته وفد تمثيلي ضم مختلف الوزارات والمؤسسات الروسية.ويذكر أن آخر مرة أجرى فيها بوتين زيارة إلى كوريا الشمالية، كانت في عام 2000، عندما كان يرأس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.
https://sarabic.ae/20240619/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تعزز-الأمن-في-شمال-شرق-آسيا-1089986702.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_131:0:2634:1877_1920x0_80_0_0_d80840ffe13968aba2013fa78044b81c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: لا حاجة للنشاطات الاستخبارية لفهم مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

21:37 GMT 20.06.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، لكن لا حاجة لنشاطاتها لفهم مستوى العلاقات بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية.
هانوي - سبوتنيك. وقال بوتين في رده على سؤال أحد الصحفيين معلقاً على ما تناقلته وسائل الإعلام بأن المخابرات الأمريكية لم تكن مستعدة لموضوع التوقيع على اتفاق بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية: "هذه (المخابرات الأمريكية) واحدة من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، أعتقد أنهم مطلعون جيدًا، لكن لا يمكن للمرء أن يتوقع رد فعل كهذا، لأننا نتحدث عن هذا الأمر علناً، ولا حاجة هنا إلى الانخراط في أي أعمال استخبارية إلكترونية أو غيرها لفهم مغزى ودرجة تقدم هذا الموضوع (الاتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية) كوننا عملنا عليه علناً".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسيا
أمس, 12:41 GMT
وأشار إلى أن الطرفين ناقشا مواد مستقلة خلف الأبواب المغلقة، لكن بشكل عام كان من الممكن رؤية الاتفاقية المبرمة بين البلدين منذ الستينيات، التي أعادت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية إنتاجها بالكامل تقريبًا.
ووقعت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في ختام المحادثات، التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لسنوات عديدة قادمة.
ووصل الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت ليومين تضمنت برنامجًا مكثفًا وتوقيع اتفاقية شراكة شاملة بين البلدين.
ورافق الرئيس الروسي في زيارته وفد تمثيلي ضم مختلف الوزارات والمؤسسات الروسية.
ويذكر أن آخر مرة أجرى فيها بوتين زيارة إلى كوريا الشمالية، كانت في عام 2000، عندما كان يرأس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهو21:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهو13:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزةأمس, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала